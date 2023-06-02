無綫上位小花伍樂怡宣布退出娛樂圈 (12:33)

前港姐伍樂怡（Kelly）近年獲無綫力捧，入行以來演出過不少劇集，如《星空下的仁醫》、《金宵大廈2》、《超能使者》、《隱形戰隊》等，她在《青春不要臉》中更「神還原」小龍女一角，令觀眾留下深刻印象。不過，Kelly日前突然在社交平台宣布退出娛樂圈，專心做生意。

她說︰「今天我要悄悄地跟大家說，大家以後在電視會不怎樣見到我了，我現在已經不在做幕前的工作了。但還是很感謝一直喜歡我的你們，以後會多多的看到我在這裏分享更多自己的生活和文字。沒有做幕前的我比較隨心所欲，自由的做我想做的事，包括自己的生意，上班工作，旅行，更多時間和機會跟朋友聚在一起等等。總括來說就是更自由自在，可以控制自己的時間，也許這是我比較想往的生活罷了。現在很享受着每天的忙碌，開心地努力拼搏的想方法做好我的生意，也希望將來有一天能把我的品牌也大到內地與你們分享。」

Kelly出生自富裕家庭，父親及大哥經營內衣生意，在內地開設多間大型連鎖店，產品遠銷至世界各地，每年營業額高達500萬美金（約3,916萬港元）。Kelly在加拿大出世長大，2016年回流香港，翌年參選港姐後入行。她近年創業，先後創立滑水衣品牌，又與哥哥合資Bagel網店。2021年，她被爆與經營家族生意的富二代Fred低調拍拖。

（即時娛樂）