無綫新聞主播麥詩敏宣布離巢 髮型師好友︰享福做少奶奶 (13:04)

無綫新聞主播麥詩敏（Gloria）早前（5月21日）宣布在英國旅行時答應男友求婚，事隔未夠半個月再公布離巢消息。

她昨天在社交平台說︰「Goodbye, TVB﹗ 從初時戰戰兢兢走入錄影廠，超緊張瘋狂食螺絲，到後來輕輕鬆鬆駕馭每個cast，自信滿滿的報新聞，這八年，不容易。離開工作八年的崗位，更不容易。好多人認為主播是花瓶，但背後每一次的練習、做功課，應對即時突發情況前的準備，是你們看不到的。台上1分鐘 台下的確10年功，花瓶裝滿的，應該說是汗水？感激每次參與節目拍攝的機會，《探古尋源》、《睇新聞‧講英文》、《行行有好景》、樓市節目，諗題目、約訪問、寫稿諗台詞由零開始親手寫完一隻故仔，是無比的滿足感，是努力工作的見證。感謝沿途前輩、同事的教導，感謝睇新聞時會留意我的大家，希望將來還有機會在其他平台同大家見面。得閒follow埋我Facebook page，新聞報導完啦，再會。」

麥詩敏畢業於香港科技大學工商管理系，父親是1979年開始就擔任《警訊》主持至1994年才離開幕前轉職編導的麥振江。她當年大學畢業後在父親鼓勵下應徵無綫新聞部主播並獲得聘用，效力無綫8年至昨天（1日）宣布離職。麥詩敏在Instagram限時動態分享與台前幕後同事的合照，髮型師好友留言指她將享福做少奶奶。

（即時娛樂）