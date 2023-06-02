李駿傑8‧30會展開騷 年初收通知以為花姐傳錯訊息 盼外界認同值得擁有此機會 (18:00)

李駿傑坦言自己不夠歌，一直不認為自己要在今年舉行個人音樂會，但既然機會來到，希望外界會認同他是值得擁有此機會。（林祖傑攝）

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）今日舉行記者會，正式宣布將於8月30日於灣仔會展Hall 5BC舉行《網上行夢想系MOOV LIVE JEREMY》，獲逾100位粉絲現身支持。首次舉行個唱的他直言沒想過能那麼快擁有自己的個人音樂會，當日收到經理人黃慧君（花姐）通知時一度以為對方傳錯訊息。Jeremy回憶︰「收到通知時是今年初，我當時心想，我只得3首歌，如何開騷？不過，既然有機會，為何不嘗試，讓大家看到我值得擁有這個機會。」

至於是否一早獲安排演出MOOV LIVE，因此未被選為舉行個人演唱會的MIRROR成員之一，Jeremy說︰「這是公司安排，我沒認真問。能舉行這個騷，我已經很開心。其實我未覺得自己今年一定要有個人音樂會，始終其他兄弟2、3年前已開始推出個人單曲，比我擁有更多歌曲及經驗，開演唱會時也比我容易及着數。我不怕等，最重要是堅持，堅持就要等。」

談到將要獨力完成整晚演出，Jeremy直言有點怕︰「之前都是和11位兄弟一齊做，我跳唱為主，能有時間休息，所以我會在開騷前跑步練氣。」Jeremy表示電影《12怪盜》剛煞科，但MIRROR將要拍攝綜藝節目，他會利用其餘時間專心準備音樂會，會吃得清淡減脂肪。Jeremy自言正努力健身，由於目前仍然零腹肌，因此已放棄在個唱上騷腹肌，或只露手臂。他說︰「我當晚會唱新歌、不同語言的歌曲，也會大量跳唱。」

（即時娛樂）