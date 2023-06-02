張寶兒佗B逾3個月 貪靚穿4吋高跟鞋 有輕微妊娠反應兼胃口變 (17:30)

袁偉豪老婆張寶兒（Bowie）昨天（1日）宣布懷孕喜訊，今天Bowie腳踏4吋高跟鞋配露肩裝，出席港姐活動，她身材仍然很弗，未見肚凸凸，談到穿高跟鞋，怕不怕被老公袁偉豪鬧？她笑說：「受過港姐訓練，所以企得隱，我今日穿拖鞋返公司，活動前才換高跟鞋，對鞋好隱陣。現在未見肚想扮靚，老公都沒有太反對，但會叫我慢慢行，不過若拿重物、踎低、跨過障礙物，他會捉住我說：『你做什麼，不可以這樣』。」

她表示懷孕逾3個月，剛見完醫生做產檢，醫生指她情况穩定，故急不及待上網跟大家分享喜訊，但她最近經歷輕微妊娠反應，除了嘔吐和胃脹情况，胃口也改變了：「飲食方面比較清淡，喜歡吃蕃茄、好多澱粉質和沒調味食品。」但她笑言怕悶，故未打算停工待產，只要工作安全就無問題，老公知道她會好好照顧自己。

提到她在活動上笑言，將來會讓女兒選港姐，是否暗示今胎生女？她表示：「有待再做產檢才知道胎兒性別，（是否計劃生幾個仔女？）暫時生一個試水溫，不過結婚後一直都想生BB，但沒有認真計劃和執行，抱隨緣態度，覺得緣分到就會有。之前工作周圍飛，現在知道懷孕，就多留家中休息養胎，要開始執屋，騰出空間放嬰兒用品，但盡量不會霸佔老公工作室和我的衣帽間。」

講到在社交平台hashtag胎兒做「袁寶寶」，Bowie表示暫未為BB改乳名或中英名，不過粉絲愛以「袁寶」來稱呼她與老公，故暫時稱呼BB為「袁寶寶」。

（即時娛樂）