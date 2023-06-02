劉穎鏇有聽聞Kelly發展個人品牌 陳庭欣性感現身艷壓師妹 (18:40)

陳庭欣（Toby）、劉穎鏇（Tiffany）、黃嘉雯、林凱恩以及應屆港姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、友誼小姐邢慧敏，今天（2日）出席《2023香港小姐競選》「全球招募最後召集」記者會。

性感上陣的Toby自嘲參選港姐已是13年前的事，因為擔心往後不多機會出席港姐活動，所以趁機會盛裝打扮，也慶幸身材轉變不太，平時努力做運動喼弗：「參選時比現在還要瘦，當年去印度拍外景前，被指是包包臉，不過旅程很辛苦，去完印度就中了瘦降，好在個降到現在仍夠威力。」

劉穎鏇則指當年在美國讀書回港選美，第一次跟港姐遊日本及澳門拍外景，印象難忘，非常開心：「當年行程好充實，我們在海邊玩劍道，攞把木劍劈水濺起水花。」不過她無意介紹朋友選美，因為香港認識的朋友全是圈中人，外國朋友不懂廣東話，但她鼓勵年輕靚女鼓起勇氣參選，爭取機會見識不同事物，她笑說：「我當年參選港姐前，填完表格只告知了父母，不敢向朋友講，朋友們覺得我讀書時好怕醜，都覺得我選美入娛樂圈是不可思議的事。」

曾選港姐的伍樂怡（Kelly）在社交平台宣布退出娛樂圈，並發展個人時裝品牌，身為老友的Tiffany坦言，早有聽對方提出意向：「只知道她發展個人品牌，有叫過她自己做埋代言人，我未看到她的社交網帖文，但我聯絡她關心一下。（會否替她可惜？）至少她已試過和經歷過，可能她想向其他方面嘗試，她應該清楚自己想追求什麼。」

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（即時娛樂）