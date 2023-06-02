陳柏宇英國開騷重遇忠粉 想下站返成長地加拿大巡唱 (19:26)

Jason的肖像出現在巴塞隆拿Spotify魯營球場5月28日巴塞隆拿對馬略卡的賽事中。（大會提供）

陳柏宇重遇在香港經常見面的粉絲，向對方送上祝福和擁抱。（大會提供 / 明報製圖）

陳柏宇（Jason）昨晚在英國曼徹斯特舉行《The Fight Goes On World Tour 2023》，首度在英國開騷的他唱出23首新舊作品，更重遇在香港經常見面的粉絲，十分感動。

Jason的巡唱首站在英國曼徹斯特及倫敦舉行，他日前到埗後四出遊覽，到訪London Bridge、Borough Market等熱門旅遊點，亦品嘗了當地美食，然後才投入綵排。Jason說︰「一直期待喺英國開騷，我哋喺倫敦綵排兩日後先再落曼徹斯特，有種好Chill嘅感覺，冇咗之前喺香港開騷嗰種緊張，輕鬆啲。」

近年英國成為港人的熱門移居地點，Jason表示︰「離鄉別井幾時都係困難嘅事，若有朋友嚟到英國未適應到，唔開心失落嘅話，千祈唔好氣餒。呢段唔開心、孤單日子會過。喺度耐啲就會識多咗朋友，習慣呢度生活，失落感會慢慢消失，然後就會搵到生活喺度嘅樂趣，所以希望大家生活過得開心。」雖然2023年只過了一半，Jason仍預先向當地粉絲拜年，預先說句「恭喜發財」。

完騷後，Jason與粉絲合照。重遇曾在香港參加粉絲聚會的歌迷，他特別感動，除了合照簽名有求必應，更向他們送上祝福與擁抱。被問到下一站巡唱的心水地點時，在加拿大長大的Jason說︰「好想返加拿大演出﹗我只係初出道期間返過去，咁多年後都未試過返去做騷。」

另外，在巴塞隆拿Spotify魯營球場5月28日巴塞隆拿對馬略卡的賽事中，Jason的肖像出現在電子廣告板上，成為繼MIRROR後另一位香港歌手「現身」巴塞主場。

（即時娛樂）