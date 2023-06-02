隱門｜吳岱融向「仇家」趙樂賢道歉 阮浩棕感激黃智雯帶入戲 (20:04)

吳岱融在劇中向他的仇家趙樂賢肉搏時，因用力過猛扑爆水樽蓋，並意外打到對方嗌痛。（大會提供）

吳岱融在劇中跟黃智雯及阮浩棕（右上圖）有不少對手戲。（大會提供）

無綫劇《隱門》昨晚（1日）一集又是葉嘯天（吳岱融Hugo飾）Solo作，除了直踩殷家搞破壞兼嚇窒親生仔張逸風（阮浩棕飾），又在茶餐廳與仇家大打出手。

無綫官網發放的最新花絮片，一個對四個的Hugo，流暢完成連串打鬥場面，台前幕後也鼓掌，同場飾演茶餐廳老闆的煒烈，更笑言要力推Hugo做視帝。

場口亮點是Hugo與仇家「獨耳」（趙樂賢飾）肉搏時，因用力過猛扑爆水樽蓋，並意外打到對手嗌痛。吳岱融受訪時表示要鄭重向對方道歉，皆因已不是一次令趙樂賢受苦：「我好多位唔小心打到佢，嗰個樽（打落去）佢真係痛嘅。仲有場咬耳仔，因為我咬嗰下太近，其實可以唔使講嘢，但我太投入冇為意係咁講，搞到佢聾咁滯。呢位演員我真係對佢唔住，我要鄭重向佢講對唔住。」《隱門》開播後由頭帶到尾的Hugo，除超強氣場、極癲喪行為，啜核對白亦引發熱話。

阮浩棕之前憑《隱形戰隊》瘋癲鏗少一角贏盡好評，今次演暖男貼心弟弟逸風；表面看似軟弱的逸風，每當家姐（黃智雯飾）有難時，必定第一時間挺身拯救，加上外型敦厚，成功入屋獲讚「靚仔新面孔」。

阮浩棕受訪時，透露是首度在劇集擔任重戲分角色，壓力很大：「飾演張逸風對我係好大挑戰，慶幸角色性格同自己比較似，理解上會易啲。」他又謂感激飾演家姐的黃智雯（Mandy）幫忙帶入戲：「開拍前智雯特登約我對咗兩日戲，的確幫到首次合作嘅我哋建立默契同信任。」阮浩棕又謂Mandy戲內戲外均十分照顧他：「到𠵱家我私底下都叫佢做家姐。」

（即時娛樂）