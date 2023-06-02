黃浩然執導《全個世界都有電話》入圍台北電影節正式選映 (21:28)

第25屆台北電影節於今天 (2日) 公布入圍名單，黃浩然執導電影《全個世界都有電話》入圍正式選映，黃浩然跟主演的韋羅莎會親身赴台灣參與盛事。《全個世界都有電話》繼入選第25屆烏甸尼遠東電影節之後，今次再入圍台北電影節正式選映，黃浩然感開心，是他執導的電影首次入選台北電影節。

他說：「我係覺得好有意思同好巧合，就係我哋套戲係講3個主角，一個25年的承諾，我哋套戲嘅主題曲亦都叫《25》。我哋第一個入選嘅烏甸尼遠東電影節今年係第25屆，台北電影節係我哋第2個入選嘅電影節，今年亦都係25屆，我覺得好巧合、好有趣！」兩次入圍皆剛巧是該電影節的第25屆，與電影的主題及主題曲互相呼應，不謀而合。黃浩然認為一切皆是緣分，造就這2次深刻的回憶。韋羅莎的母親是台灣人，她說：「我作為半個台灣人，好開心今次呢部戲可以參加台北電影節！好希望台灣嘅觀眾會鍾意，亦好期待可以快啲跟台灣觀眾見面！」

《全個世界都有電話》由周國賢、韋羅莎、陳湛文、 周漢寧、鄧麗英主演，蔡思韵友情演出。故事講述三位中學好友相約在25年後聚首，因為智能手機而各自經歷了不平凡的一天，更為自己的人生找到了新意義，希望引領觀眾從現實與虛擬世界的反差、昔日與現在之間的變化得到啟發，同時反思：當手機、網路及社群軟體變成不可或缺，當現實生活與虛擬世界出現反差，當青年時期單純浪漫，當時間過去事過境遷... ...我們當年情懷與信念還在嗎？

（即時娛樂）