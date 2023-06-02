《造星V》60強名單曝光 復活區參賽者成功入圍後爆喊 (23:01)

《全民造星V》今晚終於選出60強，不少在復活區的參賽成功復活後，頓時流下男兒淚。（ViuTV圖片）

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（2日）播出一集，60強名單終於出爐，今晚4位導師包括陳蕾﹑陳健安﹑韋羅莎和馮允謙，在復活區選出15個參賽者，讓他們躋身60強，不少復活成功的參賽者均淚流滿面。

藍組（導師：韋羅莎﹑馮允謙）30強名單：

1號王鋒

6號Taco（黃泓祖）

7號Aaron Bosco（雷振耀）

9號Lyman Heung（香胤宅）

12號Tomy（何家銘）

15號宇軒（劉宇軒）

19號Ritchie（梁瑋城）

40號Jackson（陳澤森）

45號Adam Sang（鄭如川）

49號Adams（何居倬）

52號Ash（盧信宥）

53號樂樂（羅樂）

54號Chit（黃哲）

55號Jeffrey（梁賢基）

57號Jake Wong（黃汛一）

58號Lubia（戴耀起）

66號Howard（馮竣灝）

70號Maico（鄭仲豪）

73號Jason（楊梓熙）

79號Kakit（鄧家杰）

80號Thaddeus（潘建丞）

81號Jason Loi（雷濠權）

82號Mark Chan（陳鴻翔）

83號Carson（李嘉俊）

84號Dai Bon（胡成邦）

86號Cho Lewis（李祖南）

89號Tim（劉銳強）

90號Nickkung（龔建華）

96號樂庭（陳樂庭）

98號Aaron（梁浩朗）

紅組（導師：陳蕾﹑陳健安）30強名單：

2號Nathan（魏念恩）

3號Snoopy（詹仕偉）

5號James（Garcia James Cunanan）

13號Tiger Foo（符紀男）

14號阿霆（黃鳴霆）

16號Sam Lam（林俊曉）

17號Hayson（郭澧羲）

18號Owen Lai（賴天恩）

21號Anson（王瑞銘）

23號Kim（卓金樂）

25號Lucas（翁演陞）

26號阿澤（鍾澤誠）

28號Anson Wong（王俊文）

31號Andy（姚梓殷）

32號亨仔（陳鎮亨）

35號Tsoul（田曜誠）

36號阿O（黃卓毅）

41號Hei（羅子熙）

42號Moley（彭嘉桓）

44號白水（梁偉泉）

46號希晉（王希晉）

47號David（麥楗熹）

56號MK（簡可圖）

69號Stick（林昆樂）

74號阿生（尹澤生）

76號Hayden（黃誠希）

78號Kingston（黃昱翰）

87號Meow（劉瑞威）

88號Philip（陳彥熹）

99號KC（黃家灝）

（即時娛樂）