next

MIRROR成員柳應廷(Jer)將於下月7至9日假灣仔會展舉行個人演唱會《"Across The Universe" @In My Sight Solo Concert 2023》,當中的7月9日為MIRO專場。MIRO場門票上月開賣時,門票於3小時內售罄,事後更有疑似「黃牛」將門票放上網炒賣,惹來不少柳炒(粉絲暱稱)不滿。公眾場門票上月31日早上公開發售,開賣不久亦已全數售罄。近日不少賣飛網站均有Jer演唱會的門票售賣,價錢比原價高出超過一倍以上。Jer在其社交平台公開部分疑似黃牛的兜售演唱會門票的留言,表示︰「blocked﹗請不要dm黃牛﹗」

(即時娛樂)