一舞傾城｜陳星妤遭關楚耀正印掌摑 傅嘉莉挑戰性感極限 (14:47)

Paula與客人白先生甜蜜過後，白先生向Paula遞上舊相簿，原來白先生是Paula曾經嫌棄的初戀男友程宏開，今次改頭換面回來只為報仇，以悔婚羞辱Paula。（大會提供 / 明報製圖）

與Marco共度一夜的KK以為自己能坐正之際，竟被Marco太太Karen踩上門怒摑兼潑水警告。Marco被Karen以生意作威脅，最終開出500萬支票給KK作分手費。（大會提供 / 明報製圖）

無綫劇集《一舞傾城》昨晚（2日）播出一集講述KK（陳星妤飾）、Money（文凱玲飾）、Paula（傅嘉莉飾）同陷情海翻波處境。與Marco（關楚耀飾）共度一夜的KK以為自己能坐正之際，竟被Marco太太Karen（吳沚默飾）踩上門怒摑兼潑水警告。Marco被Karen以生意作威脅，最終開出500萬支票給KK作分手費。Paula則獲客人白先生（蔡淇俊飾）驚喜求婚，兩人甜蜜過後，白先生向Paula遞上舊相簿，原來白先生是Paula曾經嫌棄的初戀男友程宏開，今次改頭換面回來只為報仇，以悔婚羞辱Paula。Money被舊愛Benny（李梓樅飾）𧨾去與賭廳老闆對賭，結果欠下巨債。Benny不顧而去，Money更慘遭禁錮，企圖自盡。

傅嘉莉談到與蔡淇俊拍牀戲時透露︰「呢幕係我第一場拍嘅戲，印象特別深刻，估唔到第一日開工就要拍牀戲。」她在劇中有幕全裸落牀穿回內衣的畫面，傅嘉莉坦言是她從演以來最突破一次︰「當日著咗好貼身嘅打底。我以前有做模特兒經驗，都未試過喺咁多人面前着咁貼身嘅內衣。女仔著性感晚裝、性感泳衣同性感內衣，係3個完全唔同感覺。我以前拍攝時都著過晚裝同泳衣，性感內衣真係未試過。」文凱玲回憶拍攝企圖自盡戲時後，頸上的痕幾小時也未消退，雙腳更愈拍愈腫。

（即時娛樂）