周吉佩重返樂壇追夢 與愛妻約法三章 無發展就停 (16:42)

周吉佩（吉吉）因參加無綫《中年好聲音》奪冠而重返樂壇，他近日接受商台《星光背後》訪問時，剖白不理太太反對再追夢不等於「發明星夢」的初心。周吉佩說︰「我的初心很純粹，只想有人聽到我唱歌，現在最重要做到榜樣給一對子女看，努力熱血是有價值。」

周吉佩2008年在有線電視的歌唱比賽奪得亞軍而入行，卻成為「一碟玩完」的歌手。2015年，他再以sp'ACE身分出發，惟樂隊2019年開完騷就解散。當年在歌唱比賽奪獎後辭掉正職入行，周吉佩自嘲無知︰「簽有線時人工不好，但我已辭了正職，因為我要搏盡，結果很快就花掉所有積蓄。」第2張專輯胎死腹中，周吉佩和有線解約後曾向多間唱片公司自薦不果，有段日子，銀行戶口長時間不足3位數，最後更要向前度借錢。回想當天，他說︰「是我咎由自取、年少氣盛、年少無知，聽經理人的話，出入坐的士，又為了將來好花幾萬元買結他，每次買衫也花幾千至萬元。」

經曹敏寶介紹認識前港姐太太黃彥欣後，周吉佩為有穩定收入轉職網上主持，後來又伙拍Space舊隊友重組5人樂隊sp'ACE。周吉佩最初純為興趣出發，沒想過樂隊能打入主流樂壇。他說︰「那時玩樂隊的成本不大，參加音樂節演出超開心。2015年時，我們遇到舊公司老闆，他見我們很熱血，由錄音、拍MV、設計Logo都是自資，就想幫我們，跟我們簽約。」sp'ACE出了一張唱片，2019年開了一場演唱會，2020年就解散。周吉佩稱那次是不歡而散︰「主因意見不合，對sp'ACE的定義理念不一致。我們的初心是為了開心，不求能否走紅。不過，當樂隊有了價值，每個成員的個人期望也放大。我作為隊長，見到成員之間有心病，認為要見面討論，但最後變成吵架，朋友也做不了，很可惜。」

周吉佩指太太雖然曾選港姐，但對娛樂圈沒太大憧憬，拍劇兩年見沒發展就轉行。他讚太太高質、斯文，加上一頭長髮，完全符合其理想對象類型，兩人很快在一起。不過，他在拍拖初期曾感後悔︰「深入認識後才發覺她內在跟外表180度不同。第一個月拍拖時，我有些後悔，因為她很硬淨、頗惡，至今也一樣。不過，我欣賞她爽直不作假，從不扮小鳥依人。」

當年的周吉佩是個窮小子，他被問到如何贏得太太芳心時說︰「她是大家閨秀，無需跟我，但她說欣賞我純品。我們之間沒有假話和秘密，她對我的一切瞭如指掌，連我銀行存款多少、手機密碼也知道。或許她認為有安全感。」周吉佩感激太太為家庭規劃及建立一切︰「她在銀行上班，很懂得理財。我們拍拖第2年已計劃開聯名戶口儲錢，我將所有收入交給她處理。拍拖快5年時，我們結婚，之後置業。太太真的很強，在她領導下，家裏每件事也按步就班完成。」

黃彥欣由反對到支持丈夫參加《中年好聲音》，周吉佩表示即使現在贏了冠軍、重返樂壇再出歌，太太也擔任現實生活中的領導角色。他說︰「她跟我約法三章，要應付到生活開支。她明白我追夢只想唱歌，但如沒發展，她會叫我停。如果沒有她，我會瞓身追夢，這10幾年會更坎坷。」周吉佩透露已跟太太計劃好，會視教唱歌為終身事業，目前正籌備開音樂教室。他說︰「即使將來要從正職及追夢之間作出取捨，我也可以一邊教學有收入，一邊繼續追尋音樂夢。」

（即時娛樂）