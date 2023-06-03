唐寧邀《CYC家族》童星好友現身節目 自爆曾暗戀張繼聰 (17:45)

唐寧日前邀請黃寶龍、張繼聰、何靈靈及李佩蕙幾位同是童星出身、曾一同拍攝《CYC家族》的好友，以視像形式現身其網上頻道節目。（唐寧Ig圖片及YouTube片段截圖 / 明報製圖）

已移居新西蘭的唐寧日前邀請黃寶龍、張繼聰、何靈靈及李佩蕙幾位同是童星出身、曾一同拍攝《CYC家族》的好友，以視像形式現身其網上頻道節目，惟梁俊傑（傑仔）未有現身，他們趁機大講傑仔的壞話，笑指他是大哥哥用名牌銀包，又帶他們去篤波，十分搞笑。42歲黃寶龍眼大大，樣子跟小時候分別不大；染了啡短髮的何靈靈戴了粗框眼鏡、皮膚黝黑，跟從前一樣擁有一對雙眼皮大眼睛；李佩蕙皮膚白雪雪，添了幾分成熟感。

李佩蕙、何靈靈、唐寧在《CYC家族》中飾演姊妹，張繼聰與黃寶龍是同學。張繼聰與何靈靈在劇中飾演一對，惟女方在現實中跟另一位童星「洋蔥」玩。張繼聰笑言︰「靈靈喺我心目中係永遠得不到嘅女朋友仔！」他又說當年很喜歡楊采妮，很羨慕黃寶龍能跟楊采妮一同拍廣告。不少網民追問唐寧可曾與黃寶龍拍拖，唐寧直言曾暗戀張繼聰，因為張繼聰在劇中的角色「劉德華」又乖又叻，而且很有氣質，令她拍攝時一度「沉船」。黃寶龍說當年覺得唐寧的眼珠很黑，因此為對方改了花名「外星人」。

張繼聰難忘當年梁漢文、鄭嘉穎曾客串演出老師角色，他說當年的鄭嘉穎很文靜，梁漢文就常與他們踢波，還不斷叫他唱歌。李佩蕙、何靈靈和唐寧被問到當年可有心心眼時，回憶有讚嘆哥哥靚仔，但談不上喜歡。譚凱琪胞姊譚凱欣也有拍《CYC家族》，張繼聰說後來在TVB跟譚凱琪合作時感覺她們很似，追問下才知兩人是姊妹。

張繼聰又公開當年舊照，說他與黃寶龍竟跟粉絲十指緊扣手拖手，他笑言︰「當時我們在電視大樓開工，收到很多粉絲信及無限咁多手繩。那張相是人生高峰，亦是那時開始完結，之後再沒女粉絲這樣蹺住我。上天給我啟示，叫我『算吧啦，偶像派行到13歲就要轉型。』」

（即時娛樂）