18歲炎明熹遭周吉佩稱呼做師姐 拍新歌MV當自己係全世界第一靚女 (18:26)

炎明熹（Gigi）、周吉佩將在今晚舉行的《萬眾同心公益金》合唱經典歌《幸運是我》。周吉佩今日出席拜神儀式時，稱呼18歲Gigi做「師姐」。他自言年紀雖然比Gigi大，但輩分較淺。Gigi聞言說︰「不敢當﹗可以跟周吉佩合唱，我又開心又緊張，怕失禮大家，幾乎晚晚重覆聽着這首歌，將歌曲記入腦。（比考DSE時更緊張？）考試與唱歌面對的緊張感覺不同，最重要取得平衡。」

Gigi透露將推出新歌，日前已拍完MV。她透露歌曲輕快，拍MV時要跳舞。Gigi說︰「我在現場Freestyle跳舞，拍攝時當自己是全世界第一靚女，但看回片段時就有點尷尬。」她預告幾日後出發去外地旅行，十分期待。周吉佩將為新歌錄音，預計6月推出，他想效法Gigi拍MV時當自己是全世界第一靚仔。

同場的梁凱晴今晚會擔任司儀，她表示壓力不太大，希望未來可以主持、拍劇雙線發展。同屆港姐陳星妤在《一舞傾城》的演出備受關注，她被問到可敢像對方拍攝牀戲時說︰「沒想過，要看劇本需要。我喜歡演宮廷古裝劇或家族鬥爭戲，覺得角色會有較多發揮。」梁凱晴將伙拍楊潮凱去德國拍攝以攝影為主題的新節目，她自言影相技巧一般，開工前會做定功課，在節目中主力當模特兒。

（即時娛樂）