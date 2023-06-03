林作「抽水」放售謀殺案疑犯同款波鞋遭網民鬧爆 刪Post發聲明拒道歉 (20:53)

林作將自己的照片跟荷里活廣場謀殺案疑犯的相砌成合照，相中兩人一身打扮相似。林作在照片下寫上「本人放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」字句，更稱「逃跑一流」，隨即被網民鬧爆。（林作Ig圖片）

林作在社交網上載自己打扮與荷里活廣場謀殺案疑犯相似的照片，稱要放售疑犯同款波鞋一對。他事後雖已刪Post，仍被網民鬧爆。（林作Ig圖片 / 明報製圖）

鑽石山荷里活廣場昨天（2日）發生殺人案，有精神病紀錄的中年男子在3樓以刀狂捅陌生女子20多刀，女子同行女性友人阻止不遂亦被他捅傷，2名女子昏迷送院，先後不治。疑兇被一名見義勇為的廚師以櫈擊打頭部後停止施襲，留在現場呆站痛哭，被趕至警員擎起胡椒球槍制服，以涉嫌謀殺將他拘捕。事件引起全城關注，林作昨晚在社交平台發文，將自己的照片跟疑犯的相砌成合照，相中兩人一身打扮相似。林作在照片下寫上「本人放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」字句，更稱「逃跑一流」，隨即被網民鬧爆。

雖然林作之後刪除了帖子，但仍繼續被網民鬧爆。他懶理外界批評，發文表示︰「之前有位高人告訴我，其實玩Delete Post係最高招！」林作後來就事件發表聲明，又現身女友裕美下午4時的的網上直播帶貨回應。林作表示︰「你覺得呢個笑話唔好笑唔緊要，我冇咩補充，笑話同真正嗰件事係唔關事。（你係咪好驚？）唔係呀，係冇嘢補充，搞笑係用唔同嘅話題，絕對唔係寬恕緊呢件事，覺得呢件事冇問題。」

林作聲明內容如下︰

1. Delete post 並非淆底，而係特登X連登仔，知道佢地日日mon實我post，只會為我更加瘋狂。

2. 本人堅決不為我的言論道歉，並自豪重申：作爺從來不道歉，才能走到今日。

3. 這次是一個很好的教育大眾的機會，主要有幾點：首先，我原本用意是希望大眾不要脆弱到被昨晚的事搞到不安。串啲講句，小題大作。這個世界很殘忍，中東、非洲、美國、歐洲天天都很殘忍地死很多人，你們沒反應，昨晚一宗單獨行動，你們為之瘋狂，所有媒體瘋狂以報導為名抽水，所有市民茶餘飯後都在傳播那條CCTV，代表你們對這個世界的冷血。我認為，讓世人醒醒，從容面對，是我能夠做的第一步。對不起，這個世界還是要繼續努力正常生活下去的。

4. 第二，我奉承我英國偶像棟篤笑家Ricky Gervais 的至理名言：不要混淆一個笑話的目的和它的主題。我提及的是昨晚的殺人犯，不代表我同意他做的，或者我和他一樣做了如此傷天害理的事。我的笑話不可能和他做的事有關聯。

5. 這個世界沒有什麼是不能拿來開玩笑的。猶太人大屠殺、癌症、愛滋都可以被拿來笑，而昨晚發生的事，你們敢說和這些能夠相提並論？言論自由是我的，我只是想做我的玩笑，令大家可以跳出來看看這件事，不要過度放大。我做的比麥美娟、紅十字叫人不要看不要廣傳這樣的反向宣傳更有實際貢獻。

6. 你們覺得被冒犯，沒問題。但記住，是你覺得被冒犯，是你而已。不要假裝客觀，說這件事客觀是冒犯性的。香港現在和美國一樣左膠橫行。美國慶幸有特朗普，香港慶幸有林作。人人自有觀感，大把人欣賞我的幽默。

7. 最後，我和市民一樣，對這件事感到令人髮指。我絕對不可能是冷血，否則不會養四隻可愛的狗狗，多年來無數的頂級女友，眾多親朋好友。但我看到很多hater的留言，才真正讓我感到懼怕：在香港，原來通街都是昨晚行兇的人，只是你們未發作而已。

（即時娛樂）