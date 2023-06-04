林作遭保險公司終止合約 不後悔「抽水」言論 自信事業將再創高峰 (13:54)

鑽石山荷里活廣場日前（2日）發生謀殺案，有精神病紀錄的中年男子在3樓以刀狂捅2名陌生女子，2人昏迷送院，先後不治。事件引起全城關注，林作將自己打扮跟疑犯相似的照片砌成合照，並寫上「本人放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」、「逃跑一流」等字句「抽水」，即時被網民鬧爆。雖然他事後刪除帖子，但懶理外界批評，發聲明表示「我提及的是昨晚的殺人犯，不代表我同意他做的，或者我和他一樣做了如此傷天害理的事。我的笑話不可能和他做的事有關聯」、「我和市民一樣，對這件事感到令人髮指。我絕對不可能是冷血」，但強調堅決不為他的言論道歉。

今日（4日）凌晨，林作在Instagram限時動態上載影片，片中的他表示︰「我只有最後一句想同大家講一聲。Don't make stupid people famous﹗」大批網民到林作工作的保險公司「Prudential Hong Kong」專頁留言投訴，要求嚴正處理事件。Prudential Hong Kong今日中午12時在facebook專頁發聲明，未有指名道姓地表示「公司已決定與有關理財顧問終止合約」。聲明寫道︰「保誠知悉有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為，這與我們公司的價值觀背道而馳。此個別理財顧問的言論及行為絕不代表保誠立場。經過內部調查後，公司已決定與有關理財顧問終止合約。我們亦有清晰的『社交媒體指引』，所有員工及理財顧問理應遵守。」

林作今午接受傳媒訪問時稱無官一身輕，不再有任何束縛，對公司今次的處理手法絕無怨言。他對自己的言論未感後悔，認為有危就有機，今次會是其事業發展再創高峰的契機，他一定會發光發亮。

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（即時娛樂）