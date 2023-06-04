古巨基取笑姜濤係傻佬 識賽後檢討跨過心理關口好叻仔 (17:20)

古巨基（基仔）、姜濤日前現身網上節目《Music Panda》，合唱或輪流獻唱《愛回家》、《致少年時代》、《找到你是我最偉大的成功》、《愛與夢飛行》、《孤獨病》、《飄流教室》及《風雨不改》等歌曲，基仔更選唱了姜濤的《Dear my friend,》悼念2020年離世的好友錢國偉。

基仔回憶首次跟姜濤見面，是到錄音室為《阿媽有咗第二個》錄合唱歌《愛回家》。他笑指那是2人的首次真正交流，但姜濤第一件談的事竟不是要錄的那首歌，而是他多年前演出的內地劇《情深深雨濛濛》。姜濤尷尬地笑着說︰「我細個時好鍾意睇你套《情深深雨濛濛》，我睇咗30幾次，因為阿媽以前係咁重播，我係咁睇，跟住啲親戚朋友又睇、我大個自己好奇又上YouTube睇。」基仔忍笑指姜濤當日還問他在劇中的接吻場面是否真拍，姜濤說︰「係咩？我有問過呢啲問題咩？我拍戲經驗不足嘛﹗」基仔續說︰「我同佢講『你睇吓嗰兩個嘴擺埋一齊，咁都唔係真，係咩？』」由當年的小影迷到今日認識了古巨基，姜濤說現實中的基仔在其心目中完全沒有落差，至今仍給他《情深深雨濛濛》角色的感覺，還笑言很想親眼見到基仔穿回劇中那件恤衫的樣子。

基仔說他眼中的姜濤好聽一點是個大細路，直接講其實是個傻佬。他解釋︰「佢有時好急住要講一件事，會話『喂我諗到啦，基仔呀，我覺得咁咁咁』，唔夠半分鐘，佢話『唔好意思呀，我頭先唔應該叫基仔㗎﹗古Sir，唔好意思呀﹗』佢仍然保存住一種好單純，可愛嘅地方。有次我唔記得喺做嘢嘅Group入面講完啲乜嘢，跟住佢畀個反應我，唔係打字嘅反應，又唔係貼圖，佢係影住自己敷面膜嘅樣。佢雖然入行幾年，呢幾年都經歷唔少，但底蘊入面仍然係一個好可愛嘅小朋友。」

談到入行後最開心及最沮喪的事，基仔最初笑言都是結識了其太太，及後才認真表示最開心的事是可以唱歌。姜濤自言最開心的事是贏得《全民造星》冠軍︰「因為我由細到大都冇攞過任何獎，印象之中好似一個獎都冇攞過，畀人罰就最多。由細到大，我覺得獎項同我都係冇緣分，覺得自己好似冇呢啲命水去攞任何獎，因為我讀書差，任何嘅獎項都唔關自己事。」主持追問為何被罰，姜濤笑道︰「做壞事被罰囉，喺學校好曳。《全民造星》時，我冇諗過會攞獎，就算嗰時大家話我好有可能會攞到冠軍，我都唔敢諗，因為真係未試過。到真係攞到獎，返到屋企先覺得我人生都算有一個獎，仲要係冠軍，我嗰吓覺得係最開心嘅，有啲嘢畀阿爸阿媽驕傲吓。」

雖然一夜成名，姜濤回憶當時不敢想自己會是個明星︰「我嗰時都未算好有知名度，某一部分圈子嘅人知道我哋，但你話行到街上面，我嗰時為慳錢，照坐地鐵同巴士。我諗應該係《蒙着嘴說愛你》嘅時候，攞到《叱咤》『我最喜愛歌曲』嘅時候，嗰陣時突然覺得知名度開始唔同，街上面嘅人無論鍾唔鍾意你都會嗌得出你個名，嗰時開始覺得自己有個夢想成真嘅感覺，開心同壓力同時喺一瞬間、喺嗰一晚開始。」

姜濤坦言《叱咤頒獎禮》給了他最開心及最不開心的時間， 今年1月1日在頒獎禮上表演得不好令他十分難過和沮喪。他說︰「我諗係我入行以來沮喪嘅時間。我唔可以用傷心難過形容，因為傷心難過係我朋友離開嘅時候，但沮喪應該係嗰個時刻。我平時去維園打波、跑步，嗰段時間連跑步、打波都唔夠膽去，好驚啲人望住自己，會低住頭。」姜濤一個月後才敢翻看其演出片段，他說︰「我同自己講唔得，一定要睇，一定要迫自己客觀地審視，唔可以逃避，一定要搵到入面唔好嘅地方。嗰3分鐘係好漫長，但睇完之後就好似過咗某一關，過咗某一關之後就開始諗點算，唯有刪除晒所有社交媒體，專注番自己要做嘅嘢。我預咗將會失去好多嘢，或者今年一個騷都冇。我覺得冇所謂，我做咗啲咁樣嘅事，唔介意由零開始。我嘅人生本身就係由零、甚至負數開始。有一日花姐（經理人黃慧君）傳咗個訊息畀我，話我今年有演唱會，同埋西九有一個表演，我冇諗過會有呢啲機會，覺得點樣都要畀大家知道，我嘅表演可以係點。」

基仔聞言大讚姜濤︰「我最深刻嘅係你會賽後檢討，呢件事係好嘅﹗同埋你會覺得一定要過心理關口，一定要睇番先過到，一直避開嗰件事過唔到個心理關口，所以我覺得你好叻﹗」

（即時娛樂）