許志安計劃明年開紅館個唱 美國完騷收鄭秀文確診消息即回港陪伴 (17:45)

許志安昨晚參與無綫《萬眾同心公益金》演出，獻唱新歌《不枉》。安仔表示復出至今的心情和狀態也ok，加上歌迷給予很大支持，因此計劃最快明年舉行紅館演唱會。他說︰「其實我也想在香港開騷，唱片公司亦有計劃，但仍在計劃當中，未入紙申請。我很期待，讓我再準備充足點，最快也要明年才舉行，或先舉辦小型音樂會答謝歌迷支持。」

他表示早前在美國的兩場演唱會反應理想，稍後會到新加坡等地開騷。太太鄭秀文（Sammi）上月確診新冠病毒，安仔說︰「她在我美國最後一場騷前確診，為免我擔心影響演出，特別等我完騷才告訴我。我做完騷立刻回來，我們沒刻意各自隔離，一切順其自然，我天天快測都是一條線。我從沒中過，所以美國之行最擔心被感染會唱得不好，天天留在酒店。（回港後可有照顧太太？）我不會烹飪，回來後陪她吃清淡一點。」

談到網民喜歡Sammi康復後肥了一點，安仔直言也喜歡︰「我也覺得她太瘦，但她性格就是這樣，操到自己好盡。」Sammi下月開騷，安仔強調全力支持。被問到屆時可會上台合唱，他說︰「暫時未去想。家中外傭這段日子回鄉，我要留在家中做貓奴，要做剷屎官，也要做家務。」黃心穎近日發布由男友黎萬宏（泥鯭）監製的新歌《沙包》，安仔說︰「我有看報道，但不回應了。最重要向前看，做好自己。」

（即時娛樂）