炎明熹中學畢業 嘆時光飛逝要把握時間 (18:19)

炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）昨晚參與《萬眾同心公益金》演出，大受同場表演跳舞的小朋友歡迎。Yumi看見這些小朋友如見到以前的自己，勾起小時候表演跳舞唱歌的回憶。Gigi笑言大得太快，接受不到自己。她表示︰「估不到我們也有說『諗番細個時』這句話﹗我小時候很少表演，最記得讀幼稚園扮生肖動物，我屬雞，就穿上白衫加紅冠的服裝，這算是我第一次表演。我從前很喜歡唱歌，但五音不全，可能是聲帶未發育好，至13歲時才開始學唱歌。我的舞台經驗不算很多，很開心現在能慢慢累積。」

Gigi嘆時間過得太快︰「家人常說要把握時間珍惜時光，我從前沒意識到這句話重要性，現在發現真的很重要，大家要享受每一個時刻。」她表示已出席完中學畢業禮，後悔沒將禮堂內的校訓影下來，唯有之後請老師幫忙。被問到出席畢業禮有否成為集郵對象，Gigi說︰「不算是，但我非常開心有人找我合照。我平日給人的感覺很冷淡，我是慢熱的人，他們也主動和我交流，我非常開心。我更發現到有個女同學原來不是想像中奇怪，我們終於互相點頭交流，所以大家不要以貌取人。」

Yumi明年也要考DSE，她笑言要問Gigi應考貼士。談到在節目中跟陳潔靈合唱，Yumi說︰「很開心，我們在《聲夢傳奇》中見過面，但未有機會得到她指導，今次是個向她學習的好機會。（跟陳潔靈還是汪明荃合唱較緊張？）一樣緊張，她們是前輩，有各種的緊張。」

（即時娛樂）