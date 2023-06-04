林日曦唱衰MIRROR無懼「鏡安法」 Tiger大方捧場隔空合照 (20:45)

林日曦舞台映畫戲《大離婚日——夫》昨晚演山第12場，獲鄧麗欣、何韻詩、周國賢、MIRROR成員邱傲然（Tiger）捧場，林日曦於謝幕時大爆「Tiger事件」的來龍去脈。

林日曦昨晚謝幕時分享創作此劇的心路歷程，他坦言一年前做《大初戀日》後累得發誓不會再寫舞台劇，後來到了日本又忍不住寫了兩個劇本。他直言「見到你哋好開心，我就好開心」，所以「唔想放棄，好想試下」。他又指這齣舞台映畫戲大部分時間都係一Shot過，用盡所有方法，配合香港演藝學院現場的舞台效果，「希望令本身隔得好遠嘅我哋，可以盡量有一晚拉番近個距離，好似我喺現場一樣」。他指自己公演前一晚「好冇信心，覺得大家會唔接受，但好好彩，得到你哋咁多晚以嚟都係咁好嘅反應，所以我喺度真係好衷心多謝你哋。」

林日曦又指有同事問他是否因為去到札幌發現觀眾席沒有人，所以才用盡劇院每個角落去拍片，他認真地解釋：「我話唔係，原因係無論去到邊度都好，我都一樣係香港人嚟，我畀咗錢，我係一定要用到盡嘅！」惹得全場大笑。

林日曦表示趁昨晚Tiger在現場，要講「Tiger事件」的來龍去脈。他說：「大半年前，我開始寫 《大離婚日》夫妻呢個戲時，我就覺得點都要幫班『前夫』唱衰嗰班鏡仔（MIRROR），我覺得嗰個女主角一定要鍾意MIRROR入面嘅其中一個。咁我係男人嚟，我係完全唔熟MIRROR，我差唔多唔識分佢哋12個人，所以我開始上網搵佢哋啲訪問片段嚟睇，我真係睇咗好多，我諗住搵其中一個成員寫入去，就喺呢個時候，我留意到喺每一條MIRROR訪問片段入面，硬係喺個角落頭會有一個長髮男人，佢默默揸住一堆咪，遞畀企後面嘅姜濤。咁你哋知啦，姜濤都好多嘢講㗎嘛⋯⋯我意思係，記者要佢答好多問題，OK？所以佢講好耐。如果我係負責遞咪嗰個人，我一定心諗：『你講完未？好攰呀隻手！』」全場爆笑。他續說：「但呢個長頭髮嘅男人，冇唔耐煩，佢收得好埋，我嗰時喺度諗：『呢種人，唔多說話，默默做事⋯⋯似我！』收收埋埋嘅人，一爆就會不得之了，所以我揀咗佢寫入劇本，好多謝Tiger唔介意畀我唱衰。咁佢都冇得介意啦，因為記者問到，佢哋身為偶像，係只能夠答唔介意㗎咋。」

林日曦在戲中唱衰Tiger及MIRROR，他坦言唔驚「鏡安法」：「其實臨公映之前，都仲有同事叫我，不如Cut咗嗰段佢啦，驚你犯『鏡安法』喎。我心諗，我使驚？」監製為免出事，於入場前邀請Tiger上台合照，以示和好，並獲得Tiger一口答應。Tiger隨即上台大方與「林日曦紙板」及他本人隔空視像合照。雖然唔驚「鏡安法」，但林日曦仍搞笑地請Tiger「叫你啲小虎隊冷靜啲」，最後寄語他：「希望你第時攞到最受歡迎男歌手時，記得飲水思源，多謝番我，約定你！」

（即時娛樂）