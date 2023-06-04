鄺潔楹《一舞傾城》演技獲讚 被《新聞女王》監製睇中客串演出 (23:28)

鄺潔楹（Judy）最近在無綫劇《一舞傾城》一改乖乖女形象，飾演1980年代夜總會舞小姐「細細粒」，其中一場被SM性虐場口更成為熱話，此外還有慘情爆喊、姊妹情義的演出，Judy自評表現值70分，還有進步空間，笑言演過「細細粒」的黎姿及有「細細粒」外號的陳嘉佳，都是出色藝人，令觀眾留下深刻印象，希望自己成為第3位做出成績的「細細粒」。

Judy沒想到劇集未播出前已收到回報，監製鍾澍佳率先看了該劇，對她演技有信心，邀她加入參演新劇《新聞女王》單元故事，飾演情緒有問題的女子，很有發揮，「幾有成功感，算是給自己有個交待。」Judy不擔心演舞小姐令她在粉絲眼中的女神形象幻滅，亦不介意被網民批評，認為做演員應嘗試不同角色，才能吸引更多人喜愛，「邱淑貞是我女神，我有翻睇她的電影學習。」

Judy還開心拍《一》劇與陳法蓉、陳星妤、蔡潔、姚子羚和文凱玲成為朋友，大讚法蓉姐細心、沒架子、 玩得又很照顧後輩，「我小時候很喜歡睇《賭俠》，開工第一日見法蓉姐裇髮，跟當年電影「龍九」一樣，她就講笑『未著龍九對絲襪』。」

Judy本身是千金小姐，家住大埔2000呎獨立屋，父母是從事傢俬生意商人，她亦擁有高學歷，畢業於美國西雅圖大學商業經濟學系，在演藝工作外，還開甜品店、健身室及服裝品牌等，頗有生意頭腦。Judy表示是家中孻女，自由度高一點，家人沒反對她做幕前工作，只期望不用貼錢資助她生活就得，「我聽到有少少灰，點解他們對我要求那麼低！可能讀大學時有屋企畀零用錢，不懂慳錢，對物價沒概念，自從入行做娛樂新聞主播，每月收入只有一萬多，已學識慳住使，要儲好耐錢先買到自己喜歡的東西，但已不用找家人資助生活。」Judy亦坦言要努力在工作或財力上證明自己，雖然現在離儲夠錢畀父母買樓做首期的目標仍很遠，但自豪曾花近10萬元包機票食宿請一家5口去泰國旅行。

（即時娛樂）