Venus爸爸林迪安亂入直播獻Sing 網民力推參加《中年好聲音》 (15:24)

Venus直播期間，林迪安一度玩亂入，隔住門唱劉德華《暗裡著迷》，雖然不見其人只聞其聲，但仍獲不少網民大讚好聽。（大會提供）

Venus爸爸林迪安與劉德華很有緣，皆因兩人是同年同月同日生。（大會提供）

全新音樂節目《MUSIC BREAK》由《聲夢傳奇》何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）、文凱婷（Aeren）、林沚羿（Venus）和《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）擔任主持，一眾主持除了為觀眾推介心水歌單外，還會輪流在個人Ig開Live跟網民互動。

周一打頭陣直播的Rock推介陳奕迅歌曲，直播期間Rock讓粉絲即席點歌，Rock拿出結他自彈自唱《阿牛》時，有粉絲搞笑留言：「你間房啲隔音得唔得㗎？咁夜彈結他會唔會被鄰居投訴，投訴指要入埋你間房現場聽。」周二晚接棒的Felix帶大家進入容祖兒之夜，Felix化身小粉絲即場開箱容祖兒演唱會大碟。

周三主持Aeren為觀眾推介鄭秀文的歌，Aeren獻唱《Chotto等等》後有感而發，她說：「我聽呢首歌時已經好大個，所以聽嗰時未必係心花怒放，而係有少少對愛情不安全感喺入面，好想同對方講，希望你𠵱家對我嘅好唔係衝動，因為我想同你嘅關係係好長遠，所以要慢慢嚟。」

周四主持Janees獻唱張學友歌曲，她獻唱《餓狼傳說》時動作表情多多，非常入迷，她笑言：「我對呢首歌好有印象，因為我好鍾意扮動物聲，首歌入面嘅狼叫令到我好開心。」。

周五主持Venus則推介劉德華的歌，她透露爸爸兼著名武術指導林迪安與劉德華很有緣，皆因兩人是同年同月同日生。直播期間迪安哥一度玩亂入，隔住門唱劉德華《暗裡著迷》，雖然不見其人只聞其聲，但仍獲不少網民大讚唱得好聽，並力推他參加新一季的《中年好聲音》。

（即時娛樂）