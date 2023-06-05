王梓軒37歲生日 捐80件珍藏作慈善 割愛木結他予粉絲競投 (16:15)

王梓軒37歲生日，他跟粉絲聚會慶祝，也希望大家可以洗滌心靈，並做善事捐助「香港癌症基金會」！日前，梓軒跟百位粉絲舉行生日會，並捐出80件珍藏籌款，當中最具紀念價值的就是當年他參加《中國好歌曲》的木結他，有粉絲以1萬元成功投得！粉絲今個月可透過官方專頁競投其珍藏物品，他希望可以透過義賣籌得10萬善款。

較早前，王梓軒跟多位鐵粉閒聊，言談間梓軒發現他們因疫情出現不少負面情緒，有粉絲更跟他傾到落淚，令他心痛，他說：「我淨係問佢哋『大家最近點呀？你好嗎？』其實就唔好囉！呢幾年大家都好辛苦，喺各行各業都面對緊一啲困難，有做醫務、教育、銀行都有，我聽咗佢哋嘅分享，我首先覺得心痛，呢個生日不如唔好嚟慶祝，不如換個方式同大家見面啦！大家都可以在心靈上、健康上，得到一個提升，希望令大家活得更開心，今次活動有兩個主題；一個係身心靈嘅健康，嗰日有冥想、藝術治療，亦都有慈善，我哋聯同咗『香港癌症基金會』再合作。」

當日梓軒捐出80件珍藏，除了一般定價外，當中有最具收藏的木結他及他即場繪製的酒精墨水畫，讓粉絲競投，「今次我攞咗啲衫、袋、太陽眼鏡、錶、收藏品、MV道具，之前喺台上玩過嘅樂器，我哋之前喺網上已經提早開售，有啲人可以競投。對我嚟講，最唔捨得就係嗰時喺《中國好歌曲》台上玩過嗰支結他，當時彈到個線弦斷埋，我冇修補過就咁保留原裝個狀態，俾大家競投，好有紀念價值！」

活動上，梓軒多次宣揚「正念」，表示做人要有目標，看得清楚，有一種期待，這是最大的推動力，他爺爺也在疫情中離世，當時也令他有種無力感及無助，他說：「我嘗試去搵個清靜嘅思維空間，當時碰上一個冥想，清空自己嘅雜念，開始展望未來，逆境之中會慢慢好嘅，可能我好彩，或者我哋嘅正念同念力，我每朝起身都會諗，唔單止係今日，想做到乜嘢，見到嘅人，最想畀到啲咩能量佢，我亦都會諗1年、3年、5年，我會做到啲乜嘢，我喺邊度，我幫到啲乜嘢人，身邊嘅人點樣受到影響，久而久之就開始發現有啲奇蹟發生，我出街見人、開會，大家都感受到正能量，有啲奇蹟開始發生，當我覺得呢排事業上都唔會有咩郁到，就會突然有一個唔識嘅監製或者投資者出現，甚至屋企出現一啲問題，就會有新啟發，我爺爺走嘅時候，令到成個屋企Close咗，我同Uncle都唔多見面，爺爺走咗之後，大家Friend咗，同啲堂弟堂妹變咗好朋友。」

（即時娛樂）