支嚳儀烘焙店生意7個月回本 將人生四大重點平衡好：女人唔可以懶 (17:43)

倪晨曦（左圖）自言雖然會煮飯，但烘焙就不會，試過為大仔做無糖香蕉蛋糕失敗，可能份量不對，做出來像石頭一樣硬。（劉永銳攝）

支嚳儀表示開設烘焙體驗店已5年，現在香港有兩間分店，在馬尼拉和吉隆坡也有分店，但暫時沒想上市。（劉永銳攝）

《中年好聲音》歌手支嚳儀於尖沙嘴開設自助烘焙體驗店，今天（5日）舉行聯乘活動，獲好友倪晨曦和簡幗儀現身支持，至於JW王灝兒因拍劇關係未能出席。

支嚳儀表示開設烘焙體驗店已5年，現在香港有兩間分店，在馬尼拉和吉隆坡也有分店，但暫時沒想上市，先做好每一步。雖然是烘焙店老闆娘，但支嚳儀自爆本身對烘焙一竅不通，上網找教學片跟住做，從中激發她開自助店想法。問到現時是否已收支平衡？支嚳儀稱在灣仔開設第一間上樓舖時，當時7個月已回本，亦感激參與《中年好聲音》，現在多了親子顧客層烘焙。

談到她有生意頭腦，下個目標是做什麼？支嚳儀表示現時很忙，首先要將人生四大重點：照顧兒子、打理屋企、經營生意和追夢平衡得好，她說：「我覺得女人都不可以懶，唯有犧牲睡眠時間，做自己喜歡的事，我現在每日大概只睡4至6小時，假日陪小朋友，可謂年終無休。（老公有否投訴？）沒有，我一回到家便會把電話放下，將專注力放在屋企。」談到《中年好聲音2》即將海選，支嚳儀表示鼓勵身邊朋友和粉絲參加，最開心聽到有全職媽媽粉絲說受她影響重拾夢想。

倪晨曦為配合芭比主題，以粉紅少女打扮示人。她笑說：「老公還沒看到，只要我不是穿得太得人驚，他都沒意見，反而我這樣穿，走在街上有點不好意思。」倪晨曦自言雖然會煮飯，但烘焙就不會，試過為大仔做無糖香蕉蛋糕失敗，可能份量不對，做出來像石頭一樣硬。

另，倪晨曦透露最近主力打理瑜伽館的業務，7月再出埠工作，笑指上次去歐洲5日，老公知為工作還可接受，但現在已不敢像以前工作後，再在當地多留幾天自己遊玩，怕對方會投訴。

（即時娛樂）