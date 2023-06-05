張佳添見證樂壇轉變 讚炎明熹成就會很大 籲吉吉堅持夢想 (21:12)

兩年前「入五」的張佳添，明白到人生苦短，寧活在當下。只要有瓦遮頭、有飯開、兩個女兒健健康康就已經很感恩。（劉永銳攝/受訪者提供圖片）

由《亞洲星光大道》、《聲夢傳奇》到《中年好聲音》，張佳添見證無數樂壇新秀崛起，當年《亞洲星光大道》先紅了冠軍羅力威，陳蕾亦憑努力躍升實力派歌手，張佳添說：「當時已十分看好陳蕾，雖然她等了10年才有今天成就，但我認為是值得，相信這10年間她學了很多，終於出人頭地。」

《聲夢傳奇》冠軍炎明熹（Gigi）被譽為難得一見新星，更與姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成女團AfterClass，張佳添認為：「四小花應該每個人都要行一條自己的路出來，走在一起會令人很懷緬《聲夢傳奇》的成功，其實她們各有特色，是不適合走在一起成團，但見到她們經過2年，早前在新城頒獎禮上獻唱新歌，已找到一種默契和團隊的感覺，無論如何，這個團都是很有價值，不過我更加希望看到她們個人發光發熱，Gigi被形容為百年難得一見，這個妹妹之後的成就一定很大，其餘成員都OK，各有發展，她們年紀很小，還有很多前途。」

張佳添對周吉佩（吉吉）於《中年好聲音》奪冠確是意料之外，但又喜出望外，相信吉吉在尾兩集開始，把一切包袱放下而爆發小宇宙，他說：「吉吉的成功，是對其他努力了多年卻未有成績的音樂人鼓舞。事實上很多男藝人，也要到40歲後才達到事業高峰，吉吉仍要繼續努力，堅持夢想，增加大將之風。」

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（即時娛樂）