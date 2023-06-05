相識近20年首度合作開騷 Juno幫周國賢解圍回應緋聞：傳我哋啦 (19:41)

Endy透露2人聚在一起不講音樂，反而會傾貓經、烹飪、照顧父母等話題，多數是生活上的事。（林祖傑攝）

麥浚龍和周國賢相識近20年，雖然在音樂上曾合作，但開騷卻是首次。（林祖傑攝）

周國賢（Endy）和麥浚龍（Juno）相識差不多20年，2008年到外地因拍攝旅遊節目而成為好友，想合作開騷卻一直未有機會，今年迎來契機，下月於亞博舉行《852FES Awaken Music Endy Chow•Juno Mak》演唱會。

二人合作契機要由Juno在3月與樂隊於戶外騷演出後，當時Juno與樂隊想到新歌單，但未知何時再演出，剛巧身在英國的Endy與黃偉文飯敘，留意到Juno於音樂上已再準備好，相隔兩周就致電Juno傾合作，Endy說：「我好想做個比較大膽同實驗性嘅騷，但驚自己一個人唔夠，我哋相識於微時，亦喺音樂上合作過，但從未試過一齊開騷，今次就係契機。」

Juno表示時間夾到，和Endy合作從不需要想太多，並想到主題故事背景，以2人分別演繹出人和Al的對立性作元素，當中互唱對方的歌，他說：「自己亦有好多歌未公開演唱過，但2005年、2007年嘅歌，要喺2023年舞台上演繹，想重新編曲，畢竟有啲係20歲嘅歌，𠵱家我都差唔多40歲，對我而言有新刺激感，呢個係我明年開個人騷之前，最後一個演出。」

他們成為好朋友要由當年同是新人，出席頒獎禮記者會談起，當年歌手影大合照時，他們總是喜歡躲在後排，之後他們獲安排到日本拍攝10天旅遊節目，在外地相處變得熟絡，Juno說：「日對夜對而生情，雖然第一次合作，並唔係喺音樂上，但有種默契，唔係每日聯絡，不過當想到一個故事，而諗起Endy時，就會打電話畀佢，佢會留心去聽，佢有乜嘢事亦會打畀我。」

Endy透露2人聚在一起不講音樂，反而會傾貓經、烹飪、照顧父母等話題，多數是生活上的事，問可會互相分享感情世界？Juno說：「我成日都同佢分享感情世界，但佢冇，10幾年前就有！」

傳秘戀麥可怡（Krince）的Endy即道：「即係證明我𠵱家冇（戀情），傳啫！」Juno亦幫手解圍：「傳我哋啦，做朋友做到咁算係咁。」與女友Janine（戴庚玲）拍拖多年的Juno表示沒有結婚打算，認為結婚只是一張紙，相處得好才是最緊要。

（即時娛樂）