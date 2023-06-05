林作保障個人言論自由 絕無冒犯死者及家屬：睇唔到有任何不敬 (21:16)

林作因「抽水」荷里活廣場謀殺案的言論，不但被外界指責，更遭保險公司發聲明解僱，但他仍懶理，堅持是黑色幽默。今天（5日）更安排律師陪同，於母親的半山豪宅舉行記者會，表明就該言論沒有任何道歉意願，揚言要保障自己言論自由，作出聲明指不能接受保險公司單方面指控他違反社交媒體守則，及與該公司價值觀背道而馳，令他不自願地離職，要發出嚴正聲明，保留所有法律權利，會進一步行動以書面回覆該公司，要求解釋。

林作被問到可認為要向事件死者家屬道歉？他說：「我非常之認為如果兩位死者家屬，這刻對我的言論感到悲傷、損害心情的話，絕對道歉，如果兩家人需要任何形式協助，無論是法律意見或多一把聲音幫手發聲，我就一如既往會挺身而出。」他稱不同意有人指他拿這件事當玩笑，自己絕對沒有冒犯過死者及家屬，亦沒有寬恕過兇手，見不到自己有任何不敬。

林作指刪Post是有人教他可得到多些關注，對於前友女麥明詩在保險公司的聲明按讚又收回，他說：「調番轉，如果佢有單嘢，我唔會作出任何回應，我一直以來都秉持，唔好搞到任何前度，分手不是朋友，應該保護對方，我唔知佢點解咁做，亦冇感覺。」

他解釋對王宗堯的批評作回應，全因對方多年前已向他「抽水」，他說：「他嫌我是抽水怪？他直程是抽水小人。」他亦指連日來媽媽及女友裕美，不斷被網民言論「問候」，覺得絕對不應該。

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（即時娛樂）