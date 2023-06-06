MC張天賦素顏演騙子 吳君如再跟小鮮肉合作：我係小仙女 (15:33)

君如再跟小鮮肉合作，她笑言自己其實自己是小仙女。（大會提供）

吳君如和MC張天賦日前現身新戲開鏡儀式，兩位將演出由新晉導演何妙祺執導作品《我談的那場戀愛》，電影為第6屆「首部劇情電影計劃」專業組獲獎作品，並由電影人陳慶嘉及秦小珍監製。

君如和MC以戲中角色造型現身開鏡，2人外型充滿新鮮感，君如今次不是飾演媽媽或姑媽角色，反而以「美女」姿態登場，飾演充滿時尚感的婦科醫生，身穿桃色恤衫的君如，染了一頭金髮，非常亮眼。

至於MC飾演網騙集團的騙子，這天他以一頭齊蔭素顏現身，君如笑指MC年輕，不怕素顏上陣。君如在拜神儀式上玩「食字」，大叫「天賦保佑」，現場氣氛融洽愉快。開鏡禮前君如經已跟MC熟絡，兩人未埋位前有不少互動，互搭膊頭和自拍。被問到連續兩套作品，先後跟呂爵安和MC合作，君如笑指自己是小仙女，和小鮮肉合作是非常合理。

講到今次接演感受，君如興奮表示可以演回「美女」角色，今趟飾演的女主角余笑琴，是一名婦科聖手，MC則演一名網騙，偽裝中年喪妻的法國籍石油工程師，在網上行騙余笑琴。君如笑說：「我戲中不知道他的外表，幻想MC角色是佐治古尼的樣子，但後來發現現實是MC，都覺得不錯。」今次是君如親自向監製推薦MC演出，自己非常欣賞他在MV和舞台上的表演，又指身邊很多女性朋友都是MC紛絲。

早前君如看過MC的演唱會，她激讚：「我去看他紅館演唱會，還記得坐頭排全程兩小時抬頭觀賞，但是都聽到我如癡如醉，他有種很懾人舞台魅力，後來再跟他吃飯，感覺他整個人都很自然，此套電影角色非他莫屬。」

MC獲影后君如加持兼力薦，感到受寵若驚，他說：「很開心獲邀請，自己都沒有考慮太多就接演，始終今次是第2部電影，總之什麽角色都想嘗試，多謝君如選中我。」君如連番讚美MC「他樣又OK，唱又OK，演網騙集團騙子去哄女生應該都OK，各方面都OK呀。」

開鏡禮當日，除了兩位主角﹑監製和導演現身之外，資深演員吳瑞庭、以及新演員陸維德、許寶恆都有出席，他們都有份客串。

（即時娛樂）