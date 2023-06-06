張敬軒被封樂壇黑仔王 個唱兩度延期灰到爆：要咬緊牙關衝過去 (17:46)

軒仔表示昨晚有精神分裂感覺，分不清是去年12月還是今年6月，看回所有舞台設置，感覺像發了一場夢。（劉永銳攝）

張敬軒被網民封「樂壇黑仔王」，他說：「我在確診第一個星期，病得很辛苦，亦覺得很灰和不幸運，但只要咬緊牙關就衝過。」（劉永銳攝）

張敬軒（軒仔）去年尾因確診新冠病毒，餘下5場的《REVISIT張敬軒演唱會》，延至今年6月13日至17日舉行，同時加開了6場，合共舉行11場。

演唱會昨晚（5日）再度於灣仔會展重啟，甫開始，軒仔以閃爆白馬王子造型亮相，與16位舞蹈員跳唱3首快歌，配合現場燈光及煙花效果，炒熱氣氛。勁歌熱舞過後，軒仔先向觀眾問好，並單膝跪地感謝每位入場的觀眾，其後亦不失幽默，他笑說會展有件事比紅館優勝，就是超時不罰錢。觀眾即刻起哄，軒仔笑言：「但大家第2日要返工喎，盡量啦！」

他表示昨晚有精神分裂感覺，分不清是去年12月還是今年6月，看回所有舞台設置，感覺像發了一場夢，但不同的是，今次是過去這3、4年，第一個可以見到大家樣子演唱會，他說：「安全起見，大家可以選擇戴或不戴（口罩）。」

軒仔回想去年12月26日，最後一次在這個舞台演出，當晚回家便發現兩條線確診，他說：「感覺就同有BB一樣，有人歡喜有人愁，但我很失落、很擔心，人生第2次『梅開二度』開演唱會，同時又很擔心令觀眾失望，因很多人可能看完個騷便離開香港，又有人特意飛回來看演唱會，我是很怕為人添麻煩，所以向受影響的人說聲對不起。」

演唱會尾聲，軒仔獻唱新歌《隱形遊樂場》，他說此曲是他倫敦之旅最大收穫，回想今年3月首度在英國舉行了3場演唱會，當時帶著咳嗽，每日都擔心自己能否康復，幸遇到中醫幫忙令他不但康復，聲音還比之前更響亮，豈料身邊陸續有人確診，甚至上不到飛機，他說：「人生安排很奇妙，今次演唱會是我人生中，第2次要斬開2次開的演唱會，有網民封我為『樂壇黑仔王』，但其實疫情下，有多少人的人生規劃不是一次又一次被打亂？我在確診第一個星期，病得很辛苦，亦覺得很灰和不幸運，但只要咬緊牙關就衝過。」

軒仔騷前亦勉勵身邊一班在過去一年經歷了很多的舞蹈員，無論遇到什麼挫折，都要Move On，就像今次演唱會，結果開多6場，合共17場，所以大家要Keep Going。

去到encore環節，軒仔演繹了《無能為力》和《雪花抄》，最後還雙膝跪低兼飛吻多謝大家，但粉絲仍不願離開，紛紛企起身兼湧到台前，軒仔在一片encore聲中再現身，以一曲《我的天》為演唱會劃上句號。

（即時娛樂）