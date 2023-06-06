《隱門》再有童星彈出 黃智雯讚「囡囡」楊可瑩喊戲出色 (19:48)

楊可瑩於2015年已開始拍劇，並參演過《實習天使》、《同盟》、《翻生武林》、《棟仁的時光》、《不懂撒嬌的女人》、《溏心風暴3》、《廉政狙擊》。（大會提供）

楊可瑩曾跟王浩信﹑黃智賢和陳煒合照。（大會提供）

無綫劇《隱門》昨晚（5日）一集劇情主要圍繞楊忻曉Madam Yeung（湯洛雯飾），著手調查「衰老公」阿Mike（黃子恆飾）死因，其間揭出阿Mike臨死前將買給心月（黃智雯Mandy飾）的人壽保險，由1500萬臨時加碼至3000萬；由於事情太巧合，令Madam Yeung矛頭直指心月及葉嘯天（吳岱融飾）。

昨晚亮點，是飾演Mandy女兒晴晴的楊可瑩，雖然被氧氣罩遮住大半塊臉，但當得悉爸爸離世後，仍憑雙眼表達痛失父親的傷痛，Mandy受訪時大讚「女兒」：「佢啲眼淚話嚟就嚟，唔需要醞釀，小朋友嘅情感永遠就係最單純、最真摯。」

快將14歲的楊可瑩，2015年已開始拍劇，並參演過《實習天使》、《同盟》、《翻生武林》、《棟仁的時光》、《不懂撒嬌的女人》、《溏心風暴3》、《廉政狙擊》，亦曾參演電影《救殭清道夫》等，演出經驗豐富。問到喊戲心得，可瑩笑指由於戲內戲外與Mandy及阮浩棕均感情要好，令拍喊戲更加得心應手：「我同佢哋拍戲時，真係好似一家人咁親切，好自然咁喊出嚟，同埋我唔想拍得唔好NG好多次，令導演PA咁夜收工，會好盡力拍好每一場。」

阿Mike浸死真相成本周劇情關鍵，據知拍攝該場重頭戲當天，氣溫只有12﹑13度，但身穿短衫短褲的「衰老公」黃子恆為配合劇情，仍需不斷上水再落水，絕對是耐力及體力考驗。

與子恆「有難同當」的Mandy，正式落水前還要遭劇組額外「淋水」加工，凍得Mandy「慘叫連連」；不過Mandy最終還是專注拍攝工作，完工後表現雀躍，對鏡頭大力揮手為自己打氣，她只大叫一句：『啲海水好鹹』。」

（即時娛樂）