溫拿8月紅館開騷 阿B非封咪 阿倫集「脂」廣益 拒邀囝囝上台：唔好搞佢 (20:56)

阿倫說：「人哋係集思廣益，我是集『脂』廣益，我本書係美食大全。」（鍾偉茵攝）

陳友因中暑缺席今天記者會，他拍片為大家打氣。（鍾偉茵攝）

譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、 葉智強（阿強）和彭健新（健仔），今天（6日）出席《溫拿情不變‧說再見Farewell with Love》演唱會記者會，演唱會將於8月假紅館舉行5場，成員之一陳友因日前在酷熱天氣下拍攝特輯中暑缺席，他拍片打氣，阿倫看完片段後笑說﹕「佢塊面歪歪哋，唔係中風嘛？」

溫拿成軍50年兼是溫拿告別演唱會，阿倫表示有此決定，因為趁他們四肢健全，行得走得，為顧及不同層面歌迷，提早跟大家分享，他們同聲指相交50年，是福氣和榮幸，為了是次演唱會錄了首新歌《由此至今》。

阿倫表示溫拿有很多歌，各自選出喜歡歌曲，大約60首然後再篩選，他笑說：「實在太多歌要唱，到時盡量唔講嘢，留畀大器晚成嘅阿強嚟講。」問他們告別演出，會否不捨得？阿倫表示帶著憂而不傷的心情，大家懷著開派對去見證他們Farewell。

會否邀請對溫拿重要的人物上台？健仔想邀請溫拿以前的經理人梁柏濤，阿倫說：「柏濤為溫拿出過好多力，諗過好多計謀推動溫拿發展，好感激佢。」

阿強想邀請阿叻弟弟陳百燊，阿B想帶女兒鍾懿上台，他說：「佢一直同溫拿成長，由未識講嘢，到𠵱家已是大學一年級畢業，演唱會喺暑假舉行，佢放暑假，可以同大家見面。」

阿倫大讚鍾懿唱歌進步很多，又聰明，說﹕「講啲要訣畀佢，佢即吸收得到。」阿倫會否帶兒子上台？他笑說：「你哋就想，佢唔係呢一行，佢係工程師，唔好搞佢，佢𠵱家唔喺香港。（不返港捧場？）點解唔返？佢真係想搵阿叻（陳百祥）上台，因為佢係溫拿前身The Loosers成員。」

問演唱會上有沒有告別儀式？他們表示未諗，指溫拿只是將來不做商業性質活動而已。阿B說﹕「我唔係封咪，我仲要搵食。」阿倫亦表示自己也要還騷債，因之前疫情做不到。健仔則表示在溫拿告別演唱會後，想培育新樂隊和新人。

至於會否加場？阿B承認不夠喉，阿倫亦表示一身飛債，問到目標加幾多場？阿倫說：「唔知，盡力而為，視乎售票情况，冇期最多加埋日場。」阿強幽默地說﹕「做埋子夜場。」

問阿倫會否收身？他說：「收緊。（身形被指似朗拿度？）張相係好耐之前，我的確有陣子豐衣足食。」他用一本書來揄揶自己：「人哋係集思廣益，我是集『脂』廣益，我本書係美食大全，長肌肉，我𠵱家已減咗幾磅，冇目標減幾多，總之開騷時上得台啦。」

（即時娛樂）