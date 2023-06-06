肥仔孖Win Win港鐵站內打卡追鴨 自創「鴨仔舞」成潮流 (21:24)

肥仔和Win Win在港鐵站內打卡兼追鴨，並自創「鴨仔舞」。（大會提供）

風靡全港的黃色橡皮鴨「Double Ducks」再度訪港，未展出已掀起打卡潮，除了維港外，更走入社區登陸各大港鐵車站內，肥仔（梁業）@ERROR、Win Win（楊安妮）現身港鐵站「追鴨」拍片，2人穿梭不同港鐵站又跳舞又打卡，整晚跳足幾十次，活力十足！

肥仔表示當年橡皮鴨訪港全城哄動，自己都專程打卡，而Win Win亦表示被巨大「鴨仔」震攝，更笑稱巨鴨跟肥仔一樣「夠份量」，不會被輕易吹走。

這日他們在港鐵站內大跳「鴨仔舞」，未埋位前2人排舞，務求動作更流暢，十分專業！片中肥仔更孭住Win Win四圍跑，搞到滿到大汗：「Win Win喺我心目中好有份量藝人，原來呢啲都係成正比例，孭佢上身都好有份量，不過我唔係話佢肥啊，因為我都係一個肥仔，所有藝人企我隔籬都會弗好多嘅。」

拍攝期間肥仔被Win Win踢中小腿，搞到即場慘叫，還笑言被「後輩」攻擊：「其實出道冇耐嘅年輕人，都會攻擊前輩，係估唔到佢係踢我之嘛，過咗去說算啦，不過我會擺喺心度囉。」

肥仔即場教粉絲跳「鴨仔舞」，笑言想創造新潮流：「首先要報Win Win嘅私人跳舞堂，跟住即代入自己係鴨仔！重點扮鴨要用雙手，因為單手就會變咗《Megahit》嘅手勢，記住係用雙手，個頭再不停咁伸前咁就神似！」

Win Win自爆愛儲Figure：「我剛剛已經好想『打卡』，不過工作中唔攞電話自拍，我屋企成張牀都係擺滿公仔，最近都專程買張大牀安置佢哋，最衰屋企冇浴缸唔可以同橡皮鴨浸浴，真係好想試下。」

他們表示不時坐交通工具，成為粉絲打卡對象，肥仔表示被認出就在所難免：「我呢啲咁優秀嘅男人，簡直就係『漆黑中嘅螢火蟲 』一樣，佢哋成日話『我老公好鍾意你呀』，我會回佢哋『我都好鍾意你老公！』」

（即時娛樂）