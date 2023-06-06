ASTRO師弟強勢出擊 「LUN8」6.15出道 處男團綜登場 (21:36)

「LUN8」將透過自製真人騷節目《Real! LUN8 奇妙的旅行》展示他們的魅力。（大會提供）

韓國娛圈盛產俊男美女，不少Kpop偶像蓄勢待發。挾著人氣男團「ASTRO小師弟」之名，清新偶像「LUN8」的首個團綜《Real! LUN8 奇妙的旅行》上周首播，已登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可以免費收看。

暌違七年，韓國大型經紀公司Fantagio推出8人男子組合「LUN8」，今年4四月起展開一系列宣傳攻勢，除了逐步公開團體預告影片、個人概念照外，近日官方亦發放「LUN8」翻跳前輩EXO經典名曲《Monster》片段，成功吸引逾45萬次觀看，不少網民留言大讚「前途無可限量」、「他們值得更多關注」；粉絲們最關心的出道日期，Fantagio宣布「LUN8」於本月15日正式出道，並於同日發行首張迷你專輯《CONTINUE?》，8位成員通過YouTube官方頻道與全球粉絲交流，日前便輪流公開"What's in my bag？"，隊長Jin Su自備藥袋「看門口」、成員Do Hyun自爆出門有三寶：銀包、耳機和潤唇膏，自揭偶像不為人知的面貌。

出道前夕，「LUN8」將透過自製真人騷節目《Real! LUN8 奇妙的旅行》展示他們的魅力、智慧、團體精神，以及最真實貼地的一面！據悉他們親自策劃了首個單獨旅行，除了深入傳統市場尋覓特色小食，又會到遊戲中心挑戰各種遊戲，讓粉絲更深入了解八位男孩的不同面向。

（即時娛樂）