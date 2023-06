next

泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》人氣急升的泰國男星Billkin、PP Krit(簡稱BKPP),今(6日)明(7日)兩天,在港舉行兩場粉絲見面會。被問到可知鄭裕玲(Do姐)是他們的「星級粉絲」,BKPP稱已獲安排接受Do姐訪問,知道她是著名演員,好榮幸可以跟她見面。

今晚Do姐在社交平台貼出和BKPP合照,她蹺實兩位小鮮肉合照,表現興奮:"I'm so happy to meet and interview them!"她大讚兩位演員相當Sweet,令她開心到不得之了﹗

(即時娛樂)