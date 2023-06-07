釗峰啟動歌映連載劇場 首支新歌邀梁仲恆談善言任MV主角 (14:33)

梁釗峰最近展開了名為「遺憾與遺憾之間的一切」的歌映連載劇場，推出4首以「遺憾」為主題的新歌，第一首主打歌《已......（3235）》MV昨晚（6日）面世。每首歌的MV都是一個獨立故事，並以釗峰飾演的「遺憾整理師」作為故事脈絡。下星期起在中環舉行展覽將還原MV中的場景和信物，釗峰將現身解說。

第一首主打歌《已......（3235）》MV由梁仲恆（阿炳）、談善言主演，釗峰雖然只參與一小段拍攝，但通宵跟足全程10幾小時。他自爆慕名而來，專程向2人演技偷師。

雖然一夜未眠，釗峰仍精神奕奕，他興奮地說：「我好開心，好感激公司畀我任性地去擊殺呢個『遺憾』Project！我一開始問公司，可唔可以今年出4首歌？4個MV可唔可以有連續性？獨立睇亦有意義呢？公司話OK，一次過滿足晒我所有願望，好開心！今次歌映連載劇場，邀請到著名嘅電影美術指導張蚊率領嘅團隊、 Veronica擔任導演和編劇、Jacqueline監製，每位都好幫到手，好感恩。今日拍攝MV嘅歌叫《已......（3235）》，多謝蘇道哲作曲，同埋林若寧寫咗份好到位嘅歌詞。」釗峰與女演員郭爾君（Alma）飾演「遺憾整理師」，處理「愛情遺憾倉庫」內的「遺憾包裹」，貫穿4個MV故事。

釗峰、梁仲恆和談善言受訪時並排而立，釗峰笑說：「我同阿炳經常見面都係坐低，開會、食飯、睇騷，從未試過兩個人企埋一齊，每次都係Eye Level傾偈，但事實我哋唔係Eye Level，佢好高。」談善言笑言因為梁仲恆與她身高差距，拍攝時鬧出笑料。她說：「剛才有一場戲我哋喺樓梯向下跑，因為佢太高，鏡頭影到我但佢個頭被門框遮住咗，好搞笑！」這是他們第一次合作，但因為前一天清晨拍日出戲分，梁仲恆替談善言拍了一些靚相而打開話匣子，到晚上繼續拍攝時已變得熟絡。MV中不少感情戲，他們都流露出相戀已久的感覺，就算擁抱和牀上抱着睡亦表現自然。

談善言說：「好多戲分都比較傷心，好多內心戲，有時阿炳會爆肚，令大家忍唔住笑，有時佢又會畀意見，刺激到團隊去創作，合作愉快。」梁仲恆說：「好開心今次參與MV嘅故事圍繞劇場發生，係我好熟悉又令我最舒服嘅地方，所以特別多諗法。」釗峰說：「就算今日我戲分好少，都要一早嚟偷師。」梁仲恆立即配合他說：「好，記得交學費！」除了有專業團隊和演員，今次MV還邀請了一班專業的觀眾，釗峰說：「因為今次主場景係劇場，劇場最重要有觀眾，多謝歌迷會協助，邀請咗20幾位歌迷嚟做演觀眾，我送咗少少自己品牌嘅產品畀佢哋做紀念，希望佢哋喜歡。」他亦「萬歲」美食，慰勞台前幕後通宵拍攝的工作人員。

（即時娛樂）