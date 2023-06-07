亞視66周年台慶 行政總裁徐小明宣布拍另類綜藝節目 (15:14)

亞洲電視昨天（6日）於大埔錄影廠舉行《66周年台慶》晚會，行政總裁徐小明率領董事局及管理層舉行啟動禮，盼透過台慶活動令外界更了解亞視未來動向。他說︰「其實壓力都好大，因為大家都問有咩搞，其實我最主要目的就係激活亞視，因為一個電視台冇製作就好似虛殼咁，起初我哋輕鬆啲，好似新聞、財經、玄學等等。今次『碌卡』叫咗好多朋友嚟幫手，今晚晚宴都爆晒人數，多謝大家對亞視嘅情懷支持。嚟緊亞視都會參與一個基金，我哋希望培養到人才，搵到啲好劇本。」徐小明表示亞視現階段將製作另類綜藝節目，同時已成立「亞視國際新聞台」加強新聞力量，由藝人陳美濤、吳玥肜、羅卿娗伙拍馬來西亞新聞團隊為觀眾提供最新資訊。

昨晚出席台慶晚會的藝人有陳啟泰、柳影虹、李龍基、劉錫賢、鍾叮噹、宮雪花、馬浚偉、馮素波等。陳啟泰興奮再為亞視拍節目︰「頭先我見大堂好多人，我以為自己好熟路想行『秘道』，點知封咗搞到要行5層樓梯。我依家為亞視拍汽車節目，最好可以帶埋太太一齊拍，我哋呢啲老演員都會畀好多意見嘅。」

柳影虹、李龍基擔任表演嘉賓，落力獻唱為節目增添氣氛。柳影虹重回亞視感興奮，希望亞視多製作節目令業界百花齊放。她說︰「我問小明哥係咪搵我做評判，佢話叫我唱歌！其實我都想做評判，因為咁多年畀人指指點點，都想評吓人哋唱歌。」李龍基拒談女友用手袋裝錢一事，稱不想被人誤會。他說︰「我哋年尾就會結婚，不過應該唔會大搞，總之兩個人開心就可以。」

劉錫賢擔任司儀，他說多年未現身錄影廠，重回舊地感觸良多。劉錫賢說︰「我1988年加入亞視，拍過好多節目，令觀眾留低深刻印象，真係好多謝亞視，希望今次小明哥帶領亞視有新形象，令觀眾接受番我哋。」久未露面的陳庭威感觸亞視台慶，又透露近年在馬來西亞做生意。被問到感情生活時，他說︰「我仲係自由身。你知以前係地下情，唔知邊個咩？咁約出嚟食飯見吓囉。」馬浚偉認為亞視做網台有更大發展︰「佢哋有需要而我又做到，我一定會支持佢，不過依家我都忙緊返學，可能做監製開心啲，因為可以指人做嘢，可能呢啲層面合作會易啲。」

（即時娛樂）