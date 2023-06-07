《一舞傾城》NG片曝光 陳法蓉見飛曱甴嚇到尖叫 蔡潔出手彈走小強 (16:01)

蔡潔與陳法蓉在露台拍攝傾偈戲，突然有隻飛天曱甴伏在蔡潔的衫上。陳法蓉嚇到尖叫，蔡潔則處變不驚，用手輕輕彈走曱甴。（大會提供 / 明報製圖）

陳法蓉拍攝《一舞傾城》時突然見飛天曱甴伏在蔡潔的衫上，陳法蓉嚇到尖叫，蔡潔處變不驚出手彈走小強。（大會提供 / 明報製圖）

無綫劇集《一舞傾城》昨晚（6日）播出一集講述沙律（陳法蓉飾）悉心打扮接丈夫青龍（唐文龍飾）出獄，豈料青龍已偷偷提早回家，並親自下廚為沙律送上驚喜。兩人事隔多年後團聚，一見面即十指緊扣並相擁而泣。在萬國城霸氣十足的沙律，在愛郎面前小鳥依人，十分甜蜜。另邊廂，視青龍如親哥哥的志飛（楊明飾）設宴邀請一眾叔父為青龍洗塵，可惜最終只有屠伯（鄭恕峰飾）和麻鷹（李嘉飾）現身，2人噓寒問暖後便找藉口早走。深感人走茶涼的青龍回家後在沙律懷中落下男兒淚。

陳法蓉說︰「同文龍合作得好愉快﹗佢係一個好特別嘅演員，好多嘢有自己嘅諗法，大家有商有量。佢有句口頭禪『傳說中嘅陳法蓉』，佢話佢好多朋友都好喜歡我，好羨慕佢可以同我合演夫妻。呢套劇賣點係『情』，除咗我同一班姊妹嘅情，我同文龍嘅一段情都好重要。劇中佢坐咗20幾年監，後生時冇得同佢好Enjoy咁拍拖，到依家咁上下年紀，佢終於放監出嚟重聚，終於唔使隔住玻璃咁探監，嗰種重逢嘅感覺好特別。我同文龍講，只要將呢種情呈現到出嚟，觀眾就會好鍾意。」

唐文龍稱讚陳法蓉是女神︰「記得第一日開工，我喺化妝間化緊妝，佢喺後面經過時好Cute咁話『老公點呀？我哋第一次合作喎』。佢好Nice咁主動破咗冰先，令到我哋更容易互動去演啲甜蜜戲分。同佢拍親熱戲都有啲壓力，始終佢係女神，但我哋好合拍，佢好快投入角色，大家可以好放心咁去發揮。」

無綫日前發放《一舞傾城》NG花絮片，陳星妤的戲服勾住了姚子羚的衫後雙雙爆笑，同場的楊明幫2人解圍。另一場，蔡潔與陳法蓉在露台拍攝傾偈場面，突然有隻飛天曱甴伏在蔡潔的衫上。陳法蓉嚇到尖叫，蔡潔則處變不驚，用手輕輕彈走曱甴。

（即時娛樂）