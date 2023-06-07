超級毛特兒大賽｜水著美照大激鬥 黃嘉雯三點式孖愛犬上陣 (18:36)

由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）及黃嘉雯（Carmaney）主持J2節目《超級毛特兒大賽》，周日晚播映總決賽。

今晚（7日）一集，超毛10強舉行「睡衣Party」，應援團團長鍾柔美（Yumi）亦有到場，並以當年參加《聲夢傳奇》的經歷勉勵各參賽者︰「我當時壓力都大，所以同自己講，做好自己同享受過程就得，呢樣好緊要。」

各狗主輪流分享養狗喜與樂，當中以「薯餅」主人Jimmy的故事最洋蔥，原來「薯餅」有個哥哥叫「薯仔」，早前因病不幸離世，令Jimmy自始不敢再賴牀，Jimmy說︰「我記得有一朝『薯仔』好唔舒服，原來佢要『走』喇，我仲一路喺度賴緊牀，直到全屋人叫醒我，先知佢情况已經好差。」

Jimmy憶述當時「薯仔」條脷已變成紫色，但仍堅持見到Jimmy最後一面。Jimmy指當時起身後，二話不說抱「薯仔」飛車前往找獸醫，他哽咽說︰「頭盔入面全部係眼淚，因為我知佢已經走咗。嗰次之後我冇再賴過牀，因為唔知會Miss（錯過）咗啲乜嘢。」

明晚（8日）一集則是水著通告挑戰，除10組超毛主人及狗狗外，主持之一的Carmaney亦會以三點式泳衣亮相，與愛犬「多士」拍水著照。Carmaney接受娛樂新聞台訪問時，表示面對一班可愛超毛壓力很大，她笑說︰「佢哋好多props，我得件衫乜都冇。」她又笑指為了極速減肚腩，已連續多餐以雞蛋充飢。

（即時娛樂）