烚菜煮麵焫親手 廖慧儀伍韻婷連環出事 煮煲仔飯「危機四伏」 (19:10)

J2旅遊飲食節目《趁而家去大馬偷食...譜！》由J2er廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）主持，逢周一至五晚八點半J2（82台）播出。

Jessica同Juliana本周繼續以超清涼裝束進行大馬偷食譜之旅，包括炭爐煲仔飯、板麵、雲吞麵、叉燒、福建炒麵及海南茶等，並找來《聲夢傳奇2（馬來西亞）》冠軍Xair，及大馬華裔女演員蕭麗玲擔任嘉賓。

昨晚（5日）播出第3集，雙J挑戰高難度學煮炭爐煲仔飯，面對眼前熊熊炭火及炭屎四處亂彈，雙J雖然有點膽怯，更彈開數個身位才敢放下煲仔飯，但總算完成任務，Jessica更忍不住當場感嘆︰「真係用生命去煲呢個煲仔飯。」今晚一集2人將試偷板麵食譜，並貫徹遴迍本色，先是Jessica不小心拿起熱到燙手的湯杓，險些釀成「飛杓」事件；接住是Juliana淥菜時被升起的蒸氣焫親手之餘，打雞蛋時又甩手，將蛋殼掉進食物內。

Jessica事後受訪時，笑指學煮煲仔飯期間確是「危機四伏」︰「嗰時面前有10幾個燒緊、好高溫嘅炭火爐，啲煙會吹埋塊面度；加上真係好熱，搞到成身都係汗。煮緊嗰陣都有畀啲火屎彈到隻手，加上煮嘅時候要不時要調較唔同火喉，包括要幫個煲換位同埋要加炭，都有唔小心焫親手。」

（即時娛樂）