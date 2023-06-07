蔡健雅等足9年 如願紅館開騷 疫情下愛上園藝：有成就感 (20:34)

金曲歌后蔡健雅（Tanya）日前接受由許文軒主持的《StarTalk》訪問，大談今個月在紅館開騷感受。Tanya說：「我好像等了一輩子，終於要實現，覺得非常興奮。9年前因感冒食藥後忍痛取消，當時真的有懷疑人生，眼見身邊朋友一個一個上紅館，但自己一直擦身而過，所以取消後，帶給我多大的創傷。（要好好保謢身體和聲線？） 盡量保持好狀態，要一直運動，吃得健康，睡眠和起居都要調整，這3年間自己都做得好好。」

談到過後的生活習慣時，Tanya說：「我之前是夜貓子，我清晨4﹑5點才睡覺，中午12點﹑1點才起牀，但現在11﹑12點便睡覺，並不是刻意改變，應該是年紀大。（台灣個唱提前到5點半開騷？）真的是第一次，但發覺不適合自己，唱了一半，我的血糖跌到谷底，因為發覺自己還未吃東西，餓到有一種慌的感覺，所以應該不能在5點半開騷，7點較好，8點則比較晚。」

近年Tanya的音樂產量較少，她說：「疫情每天看新聞，沒有心情，問自己到底可以做事情幫手，寫歌反而覺得更加內疚，當時根本不想寫歌，覺得寫什麼都沒有意義，所以停了差不多1年2年時間。疫情學會跟自己相處，重新出發，慢慢發掘好多不同的興趣，如上蠟燭課、編織課和泡咖啡，試過弄甜品，用小黃瓜雕了一隻鳥，用芒果變成一條魚。

由於食甜品容易發胖，所以開始種菜和水果，即是植物殺手，種什麼也會枯萎，但疫情下多了機會去行山，回來後家中植物竟然有反應，都長得很茂盛，現在家中變成小森林，園藝最得意，好像生小孩一樣，由於自己不會生小孩，所以覺得種植物，好有成就感。」

（即時娛樂）