《有利的詐欺》綠葉搶眼 孖尹博再鬥戲 金東旭激讚千玗嬉 (20:57)

尹博（左圖）和金東旭自《你是我的春天》後，再度合作拍劇。（大會提供）

由韓國實力派演員金東旭主演的韓劇《偶然遇見的你》和《有利的詐欺》，均於「黃Viu煲劇平台」上架。

《有利的詐欺》首播後廣受好評，除了男﹑女主角外，配角群同樣搶眼。劇中飾演李露雲保護官「高耀漢」的演員尹博，近月因為宣布在9月結婚而人氣急升！

身高182cm、擁有深邃五官的他，早在中學已立志成為演員，卻遭到父親反對而擱置，因此他在退伍後，才全心投身演藝工作，並在25歲透過情境劇出道。雖然演藝事業起步較遲，但他在2014年升呢主角，去年還因為飾演朴敏英渣男男友，而獲封「朴敏英男人」！《有利的詐欺》是金東旭和尹博自《你是我的春天》後，再度合作的劇集，令人期待2人化學反應。

《有利的詐欺》集復仇和欺詐元素於一身，劇中韓武英是一名同情心氾濫的正義律師，金東旭自認與角色有相似部分：「他不是對所有人都會產生共感，在值得體諒的情况下，才會過度投入，我也是那樣。」

談到拍檔千玗嬉，向來寡言的他頓變開籠雀，還稱讚她是「韓國最強女演員」之一：「知道她是對手時，我非常激動、心跳加速，真的很開心！因為她是我很想合作的演員、是一位非常有魅力的演員，當我知道我們合作時，我很激動；劇中她是無法感同身受的人，但是實際上她很體貼。」

（即時娛樂）