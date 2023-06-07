茶餐廳打燈拍片被粗口問候 谷婭溦反駁網民指唱衰香港：態度差在先 (22:59)

歌手谷婭溦不時在社交網分享在香港的生活及美食，她最近到茶餐廳拍片食沙嗲牛肉麵，剪輯後以「做好被罵的準備再來吧」為題。片中開首見餐廳內有穿黑衫男士在她身後大聲用粗口喝罵，當時谷婭溦用打光燈照著自己進行拍攝，之後有店員問她：「麻煩可唔可以熄咗佢（打光燈）？」谷婭溦於是向拍片人員說：「熄咗佢啦，熄咗佢。」接著對店員說：「你好好同我講冇問題，但你哋伙計服務態度真係太差，佢鬧人，佢講粗口喎。」店員跟她說不好意思。谷婭溦仍生氣說︰「態度很差。」她收拾心情繼續拍片。谷婭溦離開餐廳後，呼籲旅客︰「請你們一定要保持好的心態，不然真的很容易發脾氣。因為可能香港的茶餐廳文化，態度真的不是那麼好。」

影片一出，有大批網民斥谷婭溦不應唱衰香港，質疑視頻經過惡意剪輯，問她拍攝前有否問過茶餐廳是否同意拍攝？又指她打光燈是騷擾人，亦不尊重其他人；有網民到谷婭溦的Instagram狂鬧，但也有網民撐她，認為不應用粗口罵人。

谷婭溦其後反擊，舉例有不少香港地道茶餐廳沒有這麼差，而她開燈完全是對著自己及放得非常低。她續說：「首先是個正常人應該能看得懂，很明顯是因為態度差罵人先，所以我才會說你們的伙計罵人、態度差，你好好跟我說完全沒有問題！你在這裏居心叵測的說這麼多你目的又何在呢？在我遭受這麼差的態度下，我有一昧去踩低這間餐廳嗎？沒有吧，還是照事實去說，沒有因為他們的態度影響我對食物的判斷力。說出來的目的是希望內地過來旅遊的朋友，不要因為遇到同樣的事情影響了自己的心情。做人還是客觀一點。」

（即時娛樂）