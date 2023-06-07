《造星V》跳舞Battle滲火藥味 紅組阿澤投訴藍組王鋒擅自變陣 (23:18)

紅組的Lucas（右圖）發表意見後，評判何丙寄語他：「有一個歌手同我講過：『觀眾係無辜嘅，佢唔需要承受你嘅情緒。』舞台嘅歸舞台嘅事，台下面就台下面嘅事。」（ViuTV圖片）

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（7日）播出一集，繼續藍紅兩組對決，兩組在今晚播出的兩個指定跳舞項目Battle，各勝一仗，而指定項目的5個回合入面，藍組勝出3局﹑紅組贏2局，兩組分別背負4個和6個淘汰名額。

藍組的王鋒是大熱之一，他和隊友跳《Fire x Not Today》時，王鋒演出亮眼，獲評判之一的Tim讚好睇，另一評判何秉舜（何丙）則讚這回合的紅組：「特別覺得你哋面部表情好睇，我曾經聽過設計師講，覺得香港舞蹈員嘅樣唔好睇，所以成日要遮住佢哋，我希望你哋可以令大家覺得，香港舞蹈員係好好睇。」

王君馨則說：「紅組帶咗好多火藥味過嚟，我感受到嗰股力量，我覺得跳霹靂舞嘅Stick係焦點，嗰一下（動作）真係好有型。」王君馨同樣大讚藍組的王鋒太有魅力，她激讚：「雖然睇住紅組演出，但每一下我都望住你，你係呢個比賽中表現優秀嘅參賽者。」難怪明晚（8日）王君馨開騷已邀來王鋒擔任嘉賓。

正當主持強尼叫評判評分之際，紅組成員阿澤突然有事發表，原來他對王鋒有微言：「因為我哋兩組跳舞對決，都有一齊練習，我同王鋒本身構思好一個動作，但佢突然之間變陣，我唔知有冇影響到觀感。」

評判Tim@Dear Jane表示：「完全冇，好好睇，所以放心，唔使諗太多。」在後台的Win Win﹑肥仔﹑Sica及芯駖等也對阿澤突如其來舉動議論紛紛：「佢咁樣講好扣分。」不過最後紅組在這場Dance Battle舞贏藍組。

阿澤事後在「鬆一口氣房」再次解釋：「因為就算贏咗我都唔開心，表演期間出現咗問題，去到Dance battle尾段時，其實我同王鋒本身夾咗一啲嘢，係想呈現好特別畫面畀觀眾睇，但現場表演時，王鋒突然間轉陣，冇做到本身排舞Step，咁我當下係有啲愕然，個腦空白咗，諗點解要咁做，我有少少疑惑，我唔係好知應該係乜嘢情况，我覺得應該有啲事故講出嚟，等評判公平地作出判決，所以我講出嚟。」

另外，紅藍兩隊跳舞對決《虎道門》，由於歌曲由評判Oscar Lee填詞，他先作出評語：「我覺得表達到歌詞，我寫（詞）嘅時候係想表達癲啲同曳啲多過有種憎恨感，紅組就稍為好似好憎對方，比起反叛仲似憎恨。」楊詩敏（蝦頭）表示兩組旗鼓相當，但藍組就多一分從容自信，有較大空間，紅組就好努力做好跳舞故事或想表達事情，不過力度方面較生硬。

此時紅組的Lucas有事發表：「其實想有嘢回應下，因為啱啱話冇空間時候，當初彭彭同我哋排舞，一定係打交，要嗰種張力去到盡，本身我哋都留有一定空間，都有一啲型格舞步，之前睇到5盞藍燈時，我就話一定要攞番啲名額返嚟，頭先嗰刻我真係嬲咗﹑好嬲，同班兄弟一齊企起身，帶住股Anger填滿咗剩低20%空間，我哋冇咗型格，因為我哋做唔到。（評判Oscar：點解你會覺得好嬲？）因為我覺得KC同佢哋真係唔係爭咁多，而睇到嗰一刻作為紅隊成員，自然會好嬲，想用自己表演為呢個團隊爭取屬於我哋嘅嘢。」

評判何丙則說：「頭先夾埋你哋24個人，我覺得相差好少，有一個歌手同我講過：『觀眾係無辜嘅，佢唔需要承受你嘅情緒。』舞台嘅歸舞台嘅事，台下面就台下面嘅事。」Lucas聞言向隊員道歉，因為他以為憤怒對表演有幫助：「係我嘅失職，對唔住。」

（即時娛樂）