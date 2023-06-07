《速命道》延續已故「亞洲飛人」柯受良速度之魂 6.29香港上映 (23:45)

台灣極速飛車電影《速命道》由已故「亞洲第一飛人」柯受良次子柯有謙執導，故事延續柯家速度之魂，柯有謙導演更找來瘦子E.SO、陳嘉樺（Ella ）、哥哥柯有倫、丁寧、小春Kenzy、大淵MUTA等演出 ; 還有劉德華與林嘉欣特別演出。《速命道》將於6月29日在港上映，男主角瘦子是饒舌歌手，他首次登大銀幕演出，原本以為只集中演飛車戲份，後來跟Ella的感情戲愈來愈多，他笑說：「戀愛的戲最難演，因為我這一面比較害羞一點，不太喜歡將自己這一面展示給大家看，而且還要在大銀幕上，滿多心理障礙需要克服。」

Ella在《速命道》首次飾演醫生，戲中因為她的一句話：「速度可以殺人也可以救人」，改變了瘦子角色「小樂」的想法，決定走出害死哥哥的陰霾，當一個救護員，用技術開救護車去救人。雖然事前Ella與瘦子不相識，但相處下來大家都感到對方很真誠，亦慢慢培養出拍攝默契。而Ella最難忘在極速甩尾的車上拯救難產孕婦的戲份，亦令她想起自己生產兒子「勁寶」時的經歷，說：「真的是拿命在賭」。

《速命道》講極速駕駛，在現實中Ella自言是「讓人有安全感又放心的安全駕駛者，而且很會找路。」瘦子笑言自己是「停車專長的司機」，他說：「我駕駛技術不算太好，我開車很慢。加上平時都載家人，故開車安全第一。」戲中的飛車鏡頭都是特技效果，導演柯有謙會透過耳機告訴瘦子開這麼快時身體的反應，對未開過快車的他與首次參與綠幕拍攝的他，是難忘的經驗。

片中特別演出的劉德華與瘦子較多對手戲，瘦子說他有同事是華仔的忠實粉絲，所以想華仔拍片講一句「加油」就好，結果華仔拿了他的手機自拍，又錄了一段很長很長的話給同事。瘦子稱華仔真是很值得學習，讓他滿感動。

故事大綱

一輛救護車與神秘的跑車「地獄貓」從港口、山道一路廝殺到高速公路，城市之中彷彿武當之巔高手過招，到底新一代的車神會是誰？如果兩個只能活一個，誰人笑到最後？開著救護車的是「小樂」（瘦子飾）一個曾經的最佳賽車手。小樂在一場與哥哥「阿杰」（柯有倫飾）的比試中，讓哥哥意外身亡，小樂自暴自棄，直到遇見女醫生「慧慧」（Ella陳嘉樺飾），轉念成為了救護車司機，誓言要「用速度救人」。然而一名神秘賽車手「地獄貓」的主人突然現身，他手握名冊，被挑戰的賽車手最終必然喪命……地下賽車，就是一場現代武林，儘管以生命作為代價，仍無法阻擋狂熱者對速度進行宿命般的追逐。在小樂的死黨「三寶」（大淵、林真亦、林志謙飾）的調查下，各個意外的真相將逐漸浮現……

（即時娛樂）