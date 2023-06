NBA球隊波特蘭拓荒者的當家球星李拿特(Damian Lillard)近日訪港,並將於明天(9日)出席「KICKS CREW × Damian Lillard Hong Kong 2023」活動,與本地青少年球員進行交流及指導。MIRROR成員呂爵安(Edan)獲大會安排跟偶像見面,Edan如小粉絲般遞上球衣讓對方簽名。他在社交平台分享跟李拿特的合照及片段,興奮留言︰「One of the craziest moments of my life﹗It's Damian Lillard﹗😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭」不少圈中好友如何爵天、洪永城看到照片後均十分羨慕﹗

(即時娛樂)