泰臣效力無綫10年宣布離巢︰踏入6月我再次起步 (14:03)

演舞台劇出身的泰臣（翟凱泰）效力無綫（TVB）10年，今天（8日）凌晨在社交平台宣布離巢。

他說︰「踏入6月我再次起步啦，用3分鐘嚟回顧晒自己TVB 10年嘅點滴談可容易呢？無可能夠啦。呢幾日掃手機，一路摷番每一個製作嘅相，一路load番同每個相中人一齊經歷過嘅回憶... 熱到癲嘅外景、凍到僵嘅廠、亢奮回魂嘅萬歲、廿人衝去轉妝嘅live騷、等到懷疑人生嘅大雨、要懷疑埋下一世嘅大over、集體眼瞓到唔知噏乜嘅台詞、好鬼認真嘅對戲、笑冧全組人嘅NG、飄飄然嘅大慶典、難得嘅碰杯...... 仿彿一轉眼嘅事。10個年頭，自問成熟咗，道理領略多咗，人與人關係深交咗，認識我嘅觀眾層闊咗，我相信我所得到嘅必定良多。點估到自細睇《430》、《新紮師兄》、《季節》、《大時代》長大嘅（我指我老竇），會見到個仔上台慶呢？呢個舞台界過界去電視嘅新人，有俾阿姐讚過算叫做威過吓。緣份下，得到好多機會、得到前輩提點引路、又有梳化服攝crew兄弟姊妹射住、更有戲裡戲外嘅拍檔同行、監製導演編審首領們獎門人嘅知遇之恩，超級感謝，唔識講認真嘢，所以，超級感謝。慶幸冇唔見過手機兼有俾錢養住個cloud，開心搵到呢批相，留住大家一齊笑嘅樣，笑聲有包埋，喺我記憶度。My friends, see you﹗」

（即時娛樂）