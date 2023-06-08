一舞傾城｜唐文龍單挑「功夫狂人」李嘉︰好彩我練詠春頂得住 (15:03)

今晚（8日）播出新的一集《一舞傾城》，講述屠伯派人追殺青龍、志飛等人，沙律家被一堆惡煞圍堵。（大會提供 / 明報製圖）

無綫劇集《一舞傾城》昨晚（7日）一集講述剛出獄的青龍（唐文龍飾）被安排睇機舖，志飛（楊明飾）看不過眼，誓要查出屠伯（鄭恕峰飾）和麻鷹（李嘉飾）的販毒證據。志飛、青龍幾經辛苦終找到麻鷹的毒品倉，然後一把火燒光所有毒品。麻鷹發難叫手下圍攻他們，青龍一個打幾個，更單挑打贏麻鷹。青龍和志飛捉了麻鷹回洪泰總部，屠伯為求自保對麻鷹執行家法，麻鷹在生死關頭爆出自己是屠伯親生仔，獲心軟的叔父及青龍「放生」。

53歲唐文龍以黑色貼身背心上陣曬麒麟臂，他與「功夫狂人」李嘉近一分鐘的單挑戲拳拳到肉。唐文龍說︰「阿嘉好大隻又強勁﹗雖然佢練螳螂拳，其實好多功夫都識，佢前臂好強勁、啲骨都好硬。咁好彩我有練詠春，同佢硬碰都頂得住。我哋因為服裝關係唔可以加墊，只能硬橋硬馬對打。依家唔容易遇到真係練過功夫嘅演員，今次切磋到真係好開心。我哋唔想好似打爛仔交咁，特別設計到一派就比較北方嘅打法，另一派就比較南方功夫嘅動作，希望大家睇得出分別。」

今晚（8日）播出一集，屠伯派人追殺青龍、志飛等人，沙律（陳法蓉飾）家被一堆惡煞圍堵。危急關頭，Monica（蔡潔飾）奮不顧身為志飛擋刀，Michelle（姚子羚飾）情急下開槍解圍，臥底身分呼之欲出。

（即時娛樂）