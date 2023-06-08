思家大戰｜宿敵洪永城李思捷 時隔10年再對壘 (17:14)

李思捷與洪永城2013年曾在萬千星輝頒獎典禮上爭奪「最佳節目主持」獎項，最後洪永城勝出。李思捷事後走上洪永城屋企搶獎，洪永城後來又搶回。事隔10年，他們在《思家大戰》中再踫頭。（大會提供）

無綫《思家大戰》本周日（11日）播出的一集，有洪永城率領的「J2旅行社」隊對戰黃庭鋒率領的「維新烏絲素」隊。洪永城與主持李思捷原來甚有淵源，兩人2013年分別憑《走過浮華大地 亞洲篇》及《玩嘢王》競逐萬千星輝頒獎典禮「最佳節目主持」獎項，獎座最終由洪永城及黃翠如奪得。心有不甘的思捷，之後在主持的節目《今晚睇李》中直踩洪永城屋企「搶獎」及「扑暈」洪永城，最終洪永城踩上思捷的節目奪回獎項。

事隔10年，這對宿敵再碰頭。思捷專登將洪永城叫作洪天城，洪永城則反擊：「大家知唔知佢花名係咩呀？佢叫阿肥，因為佢細個時好肥。」語畢，洪永城還作狀搣思捷面珠。思捷之後重提舊事，笑言喜歡跟洪永城開玩笑。他對洪永城說︰「好鍾意同你玩，我哋每次合作都好有火花。記得有次你贏咗個最佳主持獎，我就輸咗，之後我喺節目度跑上你屋企拎你個獎，再扑你個頭。」洪永城聽完竟不忘窒思捷︰「你年年都輸㗎啦，咁你咪年年都扑人？」思捷反擊：「唔係呀，我贏咗個亞洲大獎呀！」

問答環節上，思捷繼續咬住洪永城唔放。洪永城回答問題「老公放咗工之後，會瞞住老婆同班friend做啲咩」時稱「按摩」，思捷即追問︰「有咩唔見得人，點解唔同得老婆講，揼咩骨要瞞呀？」「終極開口中」環節中的其中一條問題是「1至10分，李思捷個樣值幾分」，思捷揭曉最多人回答的答案時面如死灰。

（即時娛樂）