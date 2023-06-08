孖連詩雅首度夫妻檔出活動 陳家樂踢波傷眼 眼球後面出血 (16:34)

陳家樂和陳太連詩雅（Shiga）今天（8日）婚後首次以夫妻檔工作，到中環出席名酒活動。陳家樂全程戴墨鏡，他解釋做運動時受傷，笑問兩公婆做什麼運動如此激烈？他叫大家不要想太多，只是踢波時撞到，起初不太痛沒理會，但第2日起身發現右眼滲血，陳太見狀即約眼科醫生，然後叫車捉他入院檢查，她說：「檢查後原來是眼球後面出血，我要多謝陳太及時捉我去看醫生，幸不算太嚴重，不用做手術，但有幾天要在醫院觀察。」

陳家樂直言現時最慘要罰他1個月不能運動和有激動的情緒，還被陳太爆他看球賽都要保持冷靜。不過他都多謝太太大犧牲，同時打「兩份工」，除了工作外，又要照顧他起居飲食。陳家樂笑指現時生活有點似退休，由於藥後有亢奮反應，故每朝6、7點就起牀，陳太煮完早餐給他吃再出門工作。笑問Shiga現時老公不能激動，在家中要穿得密實？她笑言現時已很累，無時間想這些事情，因醫生說吃得健康有助加快康復，她早晚兩餐盡可能煮給老公吃。

Shiga又言很開心可以與老公夫妻檔上陣，今次亦是他們拍拖以來，首個一齊商業活動。兩人笑指心情有點緊張，因大家各自化完妝後才會合，感覺有點像婚前一晚。陳家樂笑說拍照時都不知親熱尺度，可以去到什麼程度。

至於酬勞方面，兩公婆表示是開心價，希望稍後陸續有來，連詩雅最想有人找他們再拍旅遊節目，順道為老公「慳荷包」。陳家樂也識趣說：「陳生的錢入陳家的錢，陳太的錢就入落連小姐的錢。」

（即時娛樂）