張敬軒染疫求醫 感受香港人情味 考慮跟林家謙合作開騷 (17:23)

一連11場《REVISIT張敬軒演唱會》前晚（6日）和昨晚（7日）來到第3場演出，這兩晚捧場嘉賓包括林家謙、溫碧霞、英皇師弟妹楊天宇（Angus）、李靖筠（Gladys）、黃明德（Dark）、郭思（Suey）及朱天，為軒仔診症的近90歲中醫陳醫師，亦帶同太太前來睇足全場。

軒仔在染疫後2個月仍未康復，在朋友介紹下向近90歲的陳醫師求診。在第2場（6日）的演唱會上，軒仔透露中醫師舖面雖然只有兩隻手伸長的大小，但醫師服務筲箕灣街坊多年，贈醫施藥，軒仔服用陳醫師開給他的3劑有原隻蛤蚧的中藥後便痊癒，為答謝對方，軒仔特別邀請醫師和太太前來欣賞演唱會。

軒仔在台上說：「每一次去睇症嘅時候，見到有啲附近嘅居民，生活比較困難嘅，醫生都會送藥。我喺香港生活咗20年，最吸引我嘅就係呢度嘅人情味。」軒仔又指陳醫師身體健壯，不像90歲，更對台下醫師笑問：「其實你係食咗啲乜嘢㗎呢？係咪日日都食蛤蚧？」

隨後他又連番向陳醫師道謝，並請坐在醫師四周的歌迷，要好好照顧兩老。軒仔又謂他開Ig live時，曾介紹陳醫師，但今次開騷前，陳醫師跟軒仔說：「張生，我退休啦，你唔好再介紹人俾我啦！」這番話引得全場捧腹大笑，而陳醫師亦力撐軒仔，直至第4次安歌後才離場。

說到安歌，軒仔在第2晚共安歌4次，而Fans對於軒仔寵愛有加，為了今次演唱會製作不同應援物，軒仔在台上笑說：「我唔知乜嘢係『應援』㗎，我係2000年出道嘅歌手，聽到『應援』呢兩個字，只覺得『援』字後面係跟個『交』字。其實我已經入行20周年，但大家仲咁支持我，實在好感恩。」

昨晚（7日）第3場的演出時，軒仔特別提及座上客林家謙，為他寫了好多首好歌，令當年《Senses Inherited》專輯銷量達至金唱片，之後更要3度翻印。此時台下Fans不停高喊，要求2人合唱，軒仔聞言表示，會慎重考慮2人合作開騷，簡單一句話，已令台下粉絲陷入瘋狂狀態，尖叫聲震耳欲聾。

（即時娛樂）